ठेकेदार की लेटलतीफी से लटका गंज अंडरब्रिज का काम, भारी वाहनों पर प्रतिबंध 30 जनवरी तक बढ़ा

बैतूल। गंज क्षेत्र स्थित रोड अंडर ब्रिज पर चल रहा फ्लोरिंग एवं ड्रेनेज निर्माण कार्य ठेकेदार की लापरवाही और सुस्त कार्यप्रणाली के कारण लगातार खिंचता जा रहा है। इसका सीधा खामियाजा आम जनता और परिवहन व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते एक बार फिर भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक की समय-सीमा बढ़ाकर अब 30 जनवरी 2026 कर दी गई है।

मध्य रेल बैतूल उपमंडल के अंतर्गत बैतूल-मरामझिरी रेल सेक्शन के कि.मी. 850/38-40 पर विजय भवन गंज के समीप स्थित इस रोड अंडर ब्रिज पर पिछले करीब चार महीनों से निर्माण कार्य जारी है। तय समय-सीमा में काम पूरा न होने के कारण रेलवे प्रशासन को बार-बार प्रतिबंध की अवधि बढ़ानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट अनावश्यक रूप से लंबा खिंच रहा है। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। गंज अंडर ब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन बंद होने के कारण बसों, ट्रकों और डंपरों को ओवरब्रिज होकर शहर में प्रवेश करना पड़ रहा है। इससे न केवल यातायात का दबाव बढ़ गया है, बल्कि शहर के अंदर जाम की स्थिति भी बार-बार बन रही है। बस संचालकों का कहना है कि रूट लंबा होने से ईंधन खर्च बढ़ रहा है और यात्रियों को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सहायक मंडल इंजीनियर, मध्य रेलवे बैतूल ने बताया कि फ्लोरिंग और ड्रेनेज का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। सुरक्षा कारणों से बस, ट्रक और डंपर जैसे भारी वाहनों का आवागमन 30 जनवरी 2026 तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दो पहिया और चार पहिया हल्के वाहनों को सावधानीपूर्वक आने-जाने की अनुमति दी गई है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि गंज क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सामान्य हो सके।