ठेकेदार की लेटलतीफी से लटका गंज अंडरब्रिज का काम, भारी वाहनों पर प्रतिबंध 30 जनवरी तक बढ़ा

-चार महीने से चल रहा सडक़ और ड्रेनेज का काम।
बैतूल। गंज क्षेत्र स्थित रोड अंडर ब्रिज पर चल रहा फ्लोरिंग एवं ड्रेनेज निर्माण कार्य ठेकेदार की लापरवाही और सुस्त कार्यप्रणाली के कारण लगातार खिंचता जा रहा है। इसका सीधा खामियाजा आम जनता और परिवहन व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते एक बार फिर भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक की समय-सीमा बढ़ाकर अब 30 जनवरी 2026 कर दी गई है।
मध्य रेल बैतूल उपमंडल के अंतर्गत बैतूल-मरामझिरी रेल सेक्शन के कि.मी. 850/38-40 पर विजय भवन गंज के समीप स्थित इस रोड अंडर ब्रिज पर पिछले करीब चार महीनों से निर्माण कार्य जारी है। तय समय-सीमा में काम पूरा न होने के कारण रेलवे प्रशासन को बार-बार प्रतिबंध की अवधि बढ़ानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट अनावश्यक रूप से लंबा खिंच रहा है। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। गंज अंडर ब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन बंद होने के कारण बसों, ट्रकों और डंपरों को ओवरब्रिज होकर शहर में प्रवेश करना पड़ रहा है। इससे न केवल यातायात का दबाव बढ़ गया है, बल्कि शहर के अंदर जाम की स्थिति भी बार-बार बन रही है। बस संचालकों का कहना है कि रूट लंबा होने से ईंधन खर्च बढ़ रहा है और यात्रियों को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सहायक मंडल इंजीनियर, मध्य रेलवे बैतूल ने बताया कि फ्लोरिंग और ड्रेनेज का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। सुरक्षा कारणों से बस, ट्रक और डंपर जैसे भारी वाहनों का आवागमन 30 जनवरी 2026 तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दो पहिया और चार पहिया हल्के वाहनों को सावधानीपूर्वक आने-जाने की अनुमति दी गई है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि गंज क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सामान्य हो सके।
बैतूल। नए साल के आगमन और 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों, होटलों और ढाबों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने 31 दिसंबर की शाम से ही शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई है। होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के साथ-साथ हाईवे पर स्थित ढाबों और व्यस्त इलाकों में लगातार गश्त करेंगी। कोतवाली थाना प्रभारी नीरज पाल ने बताया कि प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने और देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही होटल और ढाबा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे परिसर में शराब सेवन की अनुमति न दें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में पुलिस का पैदल गश्त और मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे संयम और आपसी भाईचारे के साथ नया साल मनाएं तथा किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचें।
