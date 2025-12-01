MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी

मालूम हो, एमपीआरडीसी मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड के साथ ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने जा रहा है। टेंडर के बाद अप्रूवल और अन्य औपचारिकता पूरी करने के बाद काम शुरु हो सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी किया जाना है। सिंहस्थ के पहले इस सड़क को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।