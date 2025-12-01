Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी

MP News: 2 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पितृ पर्वत से चिंतामण गणेश तक बनेगा। 40 किमी हाईवे से सफर 30 मिनट का रह जाएगा। भोपाल में खुल गए टेंडर।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

indore-ujjain greenfield highway construction mp news

indore-ujjain greenfield highway construction (फोटो- Demo Picसोशल मीडिया)

Highway Construction:इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे (Indore-Ujjain Greenfield Highway) 2 हजार करोड़ में बनेगा। हाल ही में भोपाल में इस महत्वपूर्ण सड़क के टेंडर खुले हैं। सड़क निर्माण पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर तक होगा। 40 किमी की सड़क बनने से इंदौर से उज्जैन का सफर करीब 30 मिनट में हो जाएगा। (MP News)

30 मिनट में पहुंच सकेंगे उज्जैन

मालूम हो, एमपीआरडीसी मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड के साथ ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने जा रहा है। टेंडर के बाद अप्रूवल और अन्य औपचारिकता पूरी करने के बाद काम शुरु हो सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी किया जाना है। सिंहस्थ के पहले इस सड़क को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

35 छोटे-बड़े ब्रिज, 3 फ्लायओवर भी

अधिकारियों के अनुसार, हाईवे की चौड़ाई 60 मीटर होने के साथ हर जगह कैमरे होंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। हाईवे पर 4 पाइंट से प्रवेश किया जा सकेगा। 35 छोटे-बड़े ब्रिज और 3 बड़े फ्लायओवर होंगे। नए बनने वाले बायपास से इसे जोड़ा जाएगा।

हाईवे की शुरुआत पितृ पर्वत से होगी। इसके बाद जंबूड़ी हप्सी, बुढ़ानिया, हातोद, सगवाल, रतनखेड़ी, बीबीखेड़ी आदि से हाईवे गुजरेगा। एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर ग्रीन फील्ड हाईवे के लिए भोपाल से टेंडर हुए हैं। औपचारिकताओं के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति
खरगोन
100 feet road widening khargone shops shift back mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 09:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी कार्रवाई, शराब ठेकेदारों की 70 करोड़ की संपत्ति अटैच

indore
इंदौर

एमपी में चाइनीज मांझे से लड़के की गर्दन कटी, हुई मौत

indore-news
इंदौर

एमपी में ‘1100 करोड़’ में बनेगा ’48 किमी’ लंबा हाइवे, इन 27 गांवों से गुजरेगा

fourlane-highway
इंदौर

इंदौर: ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मची अफरा-तफरी, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

Powerful blast causes panic in Indore
इंदौर

राजा रघुवंशी मर्डर: नये कपड़े पहन बेखौफ दिखी हत्यारन सोनम रघुवंशी

Raja Raghuvanshi murder case
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.