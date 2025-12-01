MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी

indore-ujjain greenfield highway construction (फोटो- Demo Picसोशल मीडिया)
Highway Construction:इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे (Indore-Ujjain Greenfield Highway) 2 हजार करोड़ में बनेगा। हाल ही में भोपाल में इस महत्वपूर्ण सड़क के टेंडर खुले हैं। सड़क निर्माण पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर तक होगा। 40 किमी की सड़क बनने से इंदौर से उज्जैन का सफर करीब 30 मिनट में हो जाएगा। (MP News)
मालूम हो, एमपीआरडीसी मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड के साथ ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने जा रहा है। टेंडर के बाद अप्रूवल और अन्य औपचारिकता पूरी करने के बाद काम शुरु हो सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी किया जाना है। सिंहस्थ के पहले इस सड़क को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से मौजूदा इंदौर-उज्जैन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
अधिकारियों के अनुसार, हाईवे की चौड़ाई 60 मीटर होने के साथ हर जगह कैमरे होंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। हाईवे पर 4 पाइंट से प्रवेश किया जा सकेगा। 35 छोटे-बड़े ब्रिज और 3 बड़े फ्लायओवर होंगे। नए बनने वाले बायपास से इसे जोड़ा जाएगा।
हाईवे की शुरुआत पितृ पर्वत से होगी। इसके बाद जंबूड़ी हप्सी, बुढ़ानिया, हातोद, सगवाल, रतनखेड़ी, बीबीखेड़ी आदि से हाईवे गुजरेगा। एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर ग्रीन फील्ड हाईवे के लिए भोपाल से टेंडर हुए हैं। औपचारिकताओं के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा। (MP News)
