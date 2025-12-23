जे.पी नड्डा के सामने भाजपाइयों का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बोले- 2047 तक हम विकसित भारत देखेंगे

MP News : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोमवार को मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपाइयों ने उनके स्वागत में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ पहुंचे नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर ढोल-ढमाकों के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की। नड्डा स्वागत से अभिभूत नजर आए और कार्यकर्ताओं से संगठन सर्वोपरि के आधार पर काम करने का आव्हान किया। नड्डा ने कहा, वर्ष 2047 में हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखेंगे।