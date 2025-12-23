23 दिसंबर 2025,

इंदौर

जे.पी नड्डा के सामने भाजपाइयों का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बोले- 2047 तक हम विकसित भारत देखेंगे

MP News : राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भाजपाइयों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल-नगाड़ों की थाप पर जेपी नड्डा का स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने कहा- साल 2047 में हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखेंगे।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 23, 2025

MP News

एमपी दौरे पर जेपी नड्डा (Photo Source- patrika Input)

MP News : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोमवार को मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपाइयों ने उनके स्वागत में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ पहुंचे नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर ढोल-ढमाकों के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की। नड्डा स्वागत से अभिभूत नजर आए और कार्यकर्ताओं से संगठन सर्वोपरि के आधार पर काम करने का आव्हान किया। नड्डा ने कहा, वर्ष 2047 में हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखेंगे।

धार में मंगलवार को आयोजित मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विमान से इंदौर एयरपोर्ट पर आए। उनके आगमन के पहले ही नेता अपने समर्थकों के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इस दौरान ढोल-ढमाके बजाए गए, नड्डा के बाहर आते ही फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। स्वागत के लिए मंच बनाया था। महापौर के साथ ही अन्य विधायक समर्थकों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। सड़क तक स्वागत के दौर चला, बाद में वे मुख्यमंत्री के साथ उज्जैन रवाना हुए।

मालवी पगड़ी पहनाकर किया स्वागत

नड्डा का सीएम ने मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, सभी विधायक व अन्य नेता मौजूद रहे। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम सब एक उद्देश्य के साथ, एक विचार के साथ समाज को देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष की टीम को सभी कार्यकर्ता सहयोग करते हुए ताकत प्रदान करें।

प्रदेश संगठन मंत्री को अंदर जाने से रोका, नेता परेशान

राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए नेताओं की सूची बनी थी। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे तो सुरक्षाकर्मियोंं ने उन्हें सूची में नाम नहीं होने का हवाला देकर रोक दिया। शहर अध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों पर दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान संगठन मंंत्री एक ओर खड़े हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाद में नेताओं ने उनसे बात मामला संभालने की कोशिश की और दूसरे गेट से अंदर ले गए।

23 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / जे.पी नड्डा के सामने भाजपाइयों का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बोले- 2047 तक हम विकसित भारत देखेंगे

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

