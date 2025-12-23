सबसे स्वच्छ शहर में सेहत पर चूहों का खतरा, 7 महीने में 1094 रेट बाइटिंग के, अस्पतालों में लगी भीड़

Indore News: सबसे स्वच्छ शहर में लोगों के सेहत की सुरक्षा ताक पर है। एक ओर दो माह पहले प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच में दो नवजातों को चूहों ने काट खाया। उनकी मौत हो गई। अब ताजा आंकड़े और चौंका रहे हैं। जून से अब तक 7 माह में ही चूहों ने 1094 लोगों को काटा। हुकुमचंद पॉली क्लीनिक में उनका इलाज किया गया। चूहे सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं घरों, होटल, एयरपोर्ट और चौराहों पर भी लोगों को काट रहे हैं। कुत्ते और अन्य जानवर भी काट रहे हैं, पर सबसे ज्यादा चूहों ने काटा। इसके बाद भी स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार ठोस कवायद नहीं कर रहे। हुकुमचंद पॉली क्लीनिक के डॉ. आशुतोष शर्मा का कहना है, आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं।