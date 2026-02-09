18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जारी, मेडीकेयर हॉस्पिटल तक 60 फीट चौड़ी होगी सड़क

साकेत नगर और तिलक नगर में सड़क के साथ अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण आज सुबह 8.30 बजे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। उनके साथ विधायक महेंद्र हार्डिया, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, एमआइसी मेंबर राजेंद्र राठौर, राजेश उदावत, पार्षद मृदुल अग्रवाल, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, सहायक यंत्री नरेश जायसवाल, उपयंत्री पराग अग्रवाल आदि मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान महापौर भार्गव ने साकेत और तिलक नगर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर अफसरों से चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने मनीषपुरी से रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क का भी निरीक्षण किया, क्योंकि यह रोड आधी बन चुकी है।