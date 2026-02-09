9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जारी, मेडीकेयर हॉस्पिटल तक 60 फीट चौड़ी होगी सड़क

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Feb 09, 2026

indore news

एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साकेत, तिलक नगर और मनीषपुरी से रिंग रोड का निरीक्षण महापौर और विधायक ने किया। उनके साथ नगर निगम के अफसर भी थे। निरीक्षण के दौरान महापौर ने मनीषपुरी से रिंग रोड पर सड़क के बीच लगे बिजली के पोल के साथ अन्य बाधक निर्माण हटाने के निर्देश दिए ताकि इस अधूरे रोड को पूरा किया जा सकें।

महापौर ने किया निरीक्षण

साकेत नगर और तिलक नगर में सड़क के साथ अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण आज सुबह 8.30 बजे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। उनके साथ विधायक महेंद्र हार्डिया, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, एमआइसी मेंबर राजेंद्र राठौर, राजेश उदावत, पार्षद मृदुल अग्रवाल, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, सहायक यंत्री नरेश जायसवाल, उपयंत्री पराग अग्रवाल आदि मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान महापौर भार्गव ने साकेत और तिलक नगर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर अफसरों से चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने मनीषपुरी से रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क का भी निरीक्षण किया, क्योंकि यह रोड आधी बन चुकी है।

60 फीट चौड़ी होगी सड़क

सड़क के बीच लगे बिजली के पोल के साथ अन्य बाधक निर्माण हटाने के निर्देश महापौर भार्गव ने दिए ताकि इस अधूरे रोड को पूरा किया जा सके। इस रोड पर निगम के शौचालय को हटाने की बात एमआइसी मेंबर उदावत ने रखी ताकि रोड का काम पूरा हो सके। उन्होंने मनीष मेडिकल से मेडीकेयर हॉस्पिटल तक की रोड को 30 से 60 फीट चौड़ा बनाने और बंगाली से पीपल्याहाना तक की सर्विस रोड का चौड़ीकरण करने का भी कहा, क्योंकि इन दोनों रोड पर ट्रैफिक जाम होता है।

महापौर भार्गव ने संविद नगर के पास स्थित शासकीय खदान की भूमि का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने क अफसरों को निर्देश देते हुए कहा यदि यह भूमि निगम स्वामित्व की है तो यहां के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की जाए ताकि भविष्य में इसे क्षेत्र की सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयोग किया जा सके।

लोगों ने बताई पानी की समस्या- निरीक्षण के दौरान महापौर

पुष्यमित्र भार्गव और विधायक हार्डिया ने लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान लोगों ने पानी की समस्या से अवगत कराया। महापौर ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जलप्रदाय की समस्या, गंदे पानी के मुद्दे और सड़क कार्य से जुड़ी सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा।

संबंधित खबरें

indore crime branch caught Drug Trafficker railway coach cleaner with brown sugar mp news

MP में ट्रेन की सफाई करने वाला निकला ड्रग्स माफिया, इंदौर स्टेशन में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

indore news

एमपी में भाजपा युवा मोर्चा नेता ने युवकों के सिर फोड़े, गाड़ी तोड़ी

Indore Metro Officials to Visit Singapore-Bangkok for Underground Excavation Technology mp news

Indore Metro: नई मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक जाएंगे अफसर, इधर ट्रैफिक से जनता बेहाल

cm mohan yadav

MP में विधवा मां की पेंशन हुई बंद, बेटे ने सिस्टम को सुनाई खरीखोटी; CM के निर्देश पर हुआ काम

indore airport

इंदौर एयरपोर्ट के रनवे पर नजर आया ‘सियार’, अथॉरिटी ने DGCA से लगाई मदद की गुहार

Rose Day Valentine Week Celebration

रोज नहीं आता Rose Day! इंदौर में एक ही दिन में 4-5 गुना अधिक ब्रिक्री

Mount Kilimanjaro

एमपी की बिटिया ने रचा इतिहास, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर फहराया राष्ट्रध्वज

आप जेल में आ गए तो ये अंत नहीं, हो सकता है नई शुरुआत हो : ज्ञानानंद

bike

रैपिडो बाइक टैक्सी: आरटीओ ने बुकिंग कर बुलवाई, पहुंचते ही 12 बाइक जब्त

INDORE

इंदौर में लव मैरिज के 10 महीने बाद नवविवाहिता ने दी जान

सड़क निर्माण की बढ़ाओ गति

तिलक नगर में श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल से महावीर बाग पानी की टंकी तक बन रही सड़क का निरीक्षण भी किया गया। 227 करोड़ रुपए की लागत से यह रोड 18 मीटर चौड़ी बन रही है। महापौर भार्गव ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क क्षेत्र की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी इसलिए इसे तय समय सीमा में पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अफसरों से गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा और ठेकेदार को निर्देशित किया कि ट्रैफिक व नागरिक असुविधा को कम करते हुए तेजी से कार्य पूरा किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 02:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जारी, मेडीकेयर हॉस्पिटल तक 60 फीट चौड़ी होगी सड़क

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में ट्रेन की सफाई करने वाला निकला ड्रग्स माफिया, इंदौर स्टेशन में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

indore crime branch caught Drug Trafficker railway coach cleaner with brown sugar mp news
इंदौर

एमपी में भाजपा युवा मोर्चा नेता ने युवकों के सिर फोड़े, गाड़ी तोड़ी

indore news
इंदौर

Indore Metro: नई मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक जाएंगे अफसर, इधर ट्रैफिक से जनता बेहाल

Indore Metro Officials to Visit Singapore-Bangkok for Underground Excavation Technology mp news
इंदौर

MP में विधवा मां की पेंशन हुई बंद, बेटे ने सिस्टम को सुनाई खरीखोटी; CM के निर्देश पर हुआ काम

cm mohan yadav
इंदौर

इंदौर एयरपोर्ट के रनवे पर नजर आया ‘सियार’, अथॉरिटी ने DGCA से लगाई मदद की गुहार

indore airport
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.