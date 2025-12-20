IAS MEET: रिटायरमेंट के बाद भी दिखा जज्बा! ड्रैगन बोट रेस में उतरीं IAS मैडम, वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

IAS MEET: राजधानी भोपाल में दो दिवसीय IAS सर्विस मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने भोपाल पहुंचीं रिटायर्ड IAS महिला रेणु तिवारी का जज्बा देखते बना। patrika.com का उनका वीडियो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। ड्रैगन रेस में शामिल होने के लिए पानी पर उतरीं ये महिला अधिकारी भले ही रेस में डरते-डरते हुए शामिल हुईं, लेकिन जब बोट से उतरीं तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। बोट से उतरते ही जब उनसे पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खुशी से मुस्कुराते हुए बोलीं… अरे बाबा… बड़ा डरावना और सुनाई पूरी कहानी। आप भी सुनें इनकी उम्र और जज्बे की कहानी…