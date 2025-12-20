केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिन एमपी में…जमीन से आसमान तक रहेगा पहरा

Amit Shah in MP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ सकते हैं। गृहमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। वीआइपी जिस होटल में ठहरेंगे उसे भी सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा जाएगा। इसलिए शुक्रवार को पुलिस ने उस होटल का जायजा लेकर सुरक्षा का खाका खींचा है। शाह के शहर में रात्रि विश्राम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं।