केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिन एमपी में…जमीन से आसमान तक रहेगा पहरा

HM Amit Shah gwalior visit on atal jayanti
Amit Shah in MP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ सकते हैं। गृहमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। वीआइपी जिस होटल में ठहरेंगे उसे भी सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा जाएगा। इसलिए शुक्रवार को पुलिस ने उस होटल का जायजा लेकर सुरक्षा का खाका खींचा है। शाह के शहर में रात्रि विश्राम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं।
भाजपा नेताओं का कहना है गृहमंत्री, सीएम के साथ ग्वालियर और चंबल अंचल के दिग्गज भाजपा नेताओं को बैठाकर बात कर सकते हैं। 25 को गृहमंत्री मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मेला मैदान में तीन डोम लगाए जा रहे हैं। इनमें करीब 30 हजार लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। डोम में अंदर और बाहर पुलिस का पहरा रहेगा। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। गृहमंत्री मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेल से कार्यक्रम स्थल का रास्ता बैरिकेड्स लगाकर नो मैन्स जोन रखा जाएगा।
