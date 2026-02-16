Gold-Silver Crash: रिकॉर्ड स्तर से गिरे सोने के दाम, चांदी दोगुनी रफ्तार से हुई सस्ती

MP News:ग्वालियर के सराफा बाजार में पिछले 17 दिनों ने जो मंजर दिखाया है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने 29 जनवरी के रिकॉर्ड स्तर पर की होगी। आसमान छूत्ती कीमतों के बीच महज सवा दो हफ्ते में चांदी 37.65 फीसदी लुढ़क कर 'अर्श से फर्श' पर आ गई है, तो सोना भी 15.18 फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ 28,000 प्रति दस ग्राम सस्ता हो चुका है।