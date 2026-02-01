शोर में घुट रही पढ़ाई, वाहनों का आतंक बढ़ा रहा टेंशन, गिर सकता है विद्यार्थियों का स्कोर

ये है स्कूलों के पास ध्वनि प्रदूषण की स्थिति

-जयेंद्रगंज में जीवाजी राव उमा विद्यालय के बाहर सडक़ सबसे व्यस्ततम है। यहां से हर दिन टेंपो, टैक्सी, चार पहिया, दो पहिया वाहन गुजरने के चलते भारी दबाव रहता है और वाहनों से काफी शोर होता है। यहां ध्वनि प्रदूषण का स्तर 71 डेसीबल तक है।

-कंपू स्थित पदमा कन्या विद्यालय के बाहर ही टेपो, टैक्सी, चार पहिया, दो पहिया वाहन व बस का आवागमन दिनभर रहता है। वाहनों से निकलने वाली ध्वनि छात्राओं के साथ आमजन व मरीजों को भी परेशान करती है। यहां 74 डेसीबल तक है। जबकि यह क्षेत्र साइलेट जोन में और यहां कमलाराजा अस्पताल भी बना हुआ है।

-सनातन धर्म कन्या उमा विद्यालय पर हर दिन काफी संख्या में दो व चार पहिया वाहन की लंबी कतार लगी रहती है। इससे विद्यालय में पढऩे वाले विद्यार्थी की एकाग्रता भी भंग होती है। यहां भी वाहनों के शोर के चलते 80 डेसीबल तक ध्वनि प्रदूषण है।

-उत्कृष्ट विद्यालय मुरार क्रमांक 1 व 2 के बाहर भी काफी संख्या में हर दिन चार पहिया व दो पहिया वाहन गुजरते रहते है। इससे स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी और पास ही बने अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी खासी परेशानी होती है। यहां वाहनों के शोर 81 डेसीबल तक है।