MP के इंदौर में बैंक कर्मचारी ने खुद को मारी गोली, कर्ज से था परेशान

जानकारी के अनुसार, बैंक कर्मचारी हेमंत ने अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ढाई करोड़ का कर्ज लिया था। जब डेढ़ साल से किश्त नहीं चुकाई गई तो बैंक की टीम मकान खाली करवाने के लिए पहुंच गई। उस दौरान हेमंत अपने कमरे में लिखा-पढ़ी कर रहे थे। तभी उन्होंने खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार ली।