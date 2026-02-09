इंदौर में पान की दुकान पर काम करते वक्त आया ‘हार्ट अटैक’, थम गईं सांसे

शिवपुरी जिला अस्पताल के डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता कहते हैं कि पढ़ाई से लेकर करियर बनाने को लेकर युवाओं में बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी और असंतुलित खान-पान स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। सर्दी के मौसम में यह समस्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जब भी किसी को कोई हल्की सी भी परेशानी दिखाई दे तो वह तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें।