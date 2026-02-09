प्राचीन हनुमान मंदिर की दीवार पर किया पेशाब, पुलिस से कान पकड़कर माफी मांगते दिखे नशेड़ी

जानकारी के मुताबिक नशे में धुत तीनों युवक, राजा दुबे, कमल अहिरवार और अर्पित चौहान, मंदिर की दीवार पर पेशाब कर रहे थे। यहां लोगों ने वीडियो तो बनाए वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी ये घटना कैद हो गई। जिसे देखकर लोगों ने बजरंग दल से इसकी सूचना दी। विहिप नेता तन्नू शर्मा ने भी इसकी शिकायत की थी। इसके बाद रावजी बाजार पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया।