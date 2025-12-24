‘बंद सिम’ से मिनटों में खाली हो जाएगा खाता, नए तरीके से हो रही धोखाधड़ी !

MP News: अब तक अधिकतर ठगी के मामले मोबाइल हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट या शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड से जुड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर किसी कारण से बंद हो गया और उसने बैंक में सूचना नहीं दी, तो बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इस साल ऐसे कई मामले पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने आए हैं, जिनमें बंद हो चुके मोबाइल नंबर दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को जारी होने के बाद बैंक खाते और सोशल मीडिया आइडी को निशाना बनाया गया। हकीकत सामने आने के बाद फरियादी भी चौक गए। कुछ मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।