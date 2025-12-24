‘बंद सिम’ से मिनटों में खाली हो जाएगा खाता, नए तरीके से हो रही धोखाधड़ी !

Cyber criminals प्रतिकात्मक फोटो Photo Source- freepik)
MP News: अब तक अधिकतर ठगी के मामले मोबाइल हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट या शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड से जुड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर किसी कारण से बंद हो गया और उसने बैंक में सूचना नहीं दी, तो बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इस साल ऐसे कई मामले पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने आए हैं, जिनमें बंद हो चुके मोबाइल नंबर दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को जारी होने के बाद बैंक खाते और सोशल मीडिया आइडी को निशाना बनाया गया। हकीकत सामने आने के बाद फरियादी भी चौक गए। कुछ मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
पिता की सिम से की 64 लाख की ठगी
जून 2025 में क्राइम ब्रांच ने गुजरात के बलवाड़ क्षेत्र से पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया, बैंक खाता जिस मोबाइल नंबर से लिंक था, वह बंद था। बाद में वही सिम किसी अन्य को जारी कर दी गई। आरोपी ने उसी नंबर को यूपीआइ ऐप से जोड़ मार्च से जून 2025 के बीच खाते से करीब 64 लाख रुपए निकाल लिए। पता चला कि आरोपी आइटी इंजीनियर है और सिम उसके पिता के नाम पर जारी थी।
युवती के खाते से निकाले 9 लाख रुपए
क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ में हुई एक धोखाधड़ी के फरार आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला, फरियादी की बेटी के खाते से जुड़ा नंबर बंद था और वह सिम बाद में किसी अन्य को जारी हो गई। आरोपी ने उसी नंबर से इंटरनेट बैंकिंग ऐप डाउनलोड किया और नेट बैंकिंग से युवती के खाते से करीब 9 लाख रुपए निकाल लिए।
हरियाणा सरकार के एक विभाग में संयुक्त निदेशक के पद से रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख की ठगी के मामले में चंडीगढ़ साइबर सेल ने इंदौर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में एक खाता इंदौर के सांवेर रोड क्षेत्र निवासी अंकित गुप्ता का निकला। इस खाते में 39.11 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे।
पुलिस के मुताबिक, फरियादी ने शिकायत कर बताया था, अनजान ठग ने उन्हें कॉल कर खुद को ट्राई, कभी बैंक तो कभी अन्य विभाग का अधिकारी बताया। ठग ने यह कहकर झांसा दिया कि आपके आधार कार्ड से दिल्ली के चांदनी चौक स्थित बैंक में खाता खुला है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई हैं। ठग ने कार्रवाई के नाम पर 85 लाख ट्रांसफर करा लिए।
