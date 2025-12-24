सरकारी बस सेवा का ‘लोगो’ बनाओ, 5 लाख का इनाम पाओ

MP News: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत मार्च-अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए आकर्षक, यूनिक व सिंपल लोगो बनाने के लिए प्रतियोगिता की जा रही है। जिस कलाकार का लोगो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसे 5 लाख का पहला पुरस्कार मिलेगा। इंदौर संभाग में एआइसीटीएसएल ही बसों का संचालन करेगी और इसके लिए मार्गो के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है।