31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

एसी के चेंबर में अंशकालीन महिला संघ की अध्यक्ष ने खुद पर डाला पेट्रोल,आत्मदाह का किया प्रयास

Champavati Vatti, president of the part-time employees' women's union, attempted suicide by pouring petrol in the AC chamber on Wednesday afternoon.

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 31, 2025

patrika news

बैतूल। अंशकालीन कर्मचारी महिला संघ की अध्यक्ष चंपावती वट्टी द्वारा एसी के चेंबर में बुधवार दोपहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। साथी महिला कर्मचारियों ने उसे बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती में किया। महिला की स्थिति ठीक है। महिला ने एसी पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सीनियर जनजातीय छात्रावास में अशंकालीन कर्मचारी चंपा वट्टी दोपहर में अपनी साथी महिला कर्मचारियों के साथ ज्ञापन देने एसी (सहायक आयुक्त )कार्यालय पहुंची थी। महिलाओं ने अपनी मांगे एसी विवेक पांडे के सामने रखी। महिला कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 10-10 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा बिना किसी पूर्व सूचना के कई महिला कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने जब अपनी समस्याएं आयुक्त के सामने रखीं, तो न केवल उनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि आयुक्त ने कहा, "जो करना है करो या मरो मैं क्या कर सकता हूं। इस पर नाराज होकर चंपा वट्टी ने अन्य महिला के पास बोतल में रखा पेट्रोल खुद पर डाल लिया। महिला ने खुद को आग नहीं लगाई,जिससे बड़ी घटना टल गई। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई और नीचे गिरी,उसके सिर में चोट आई है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना के चलते कार्यालय में हडक़ंप मच गया। महिला की स्थिति ठीक है। जिला अस्पताल के डॉक्टर डॉ. रानू वर्मा ने बताया कि महिला ने केवल अपने ऊपर पेट्रोल डाला था। आग नहीं लगाई थी। उसकी हालत सामान्य है, फिर भी एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल में भर्ती रखा गया है।
पूर्व विधायक पहुंचे जिला अस्पताल
घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा भी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चंपावती से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सिविल सर्जन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। डागा ने कहा कि महिला कर्मचारियों को इस तरह प्रताडि़त करना बेहद निंदनीय है और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
इनका कहना
अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति होने के बाद हटाया गया है, फिर भी महिलाओं से कहा कि जहां जगह होगी नियुक्त करेंगे। महिलाएं ज्ञापन देने आई थी। उनकी पूरी बात सुनी। मौके पर पुलिस बल भी बुलाया था। महिलाओं से कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है।
विवेक पांडे,सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल।
महिला ने एसी चेंबर में खुद पर पेट्रोल डाला था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। उसकी स्थिति ठीक है। महिला के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
नीरज पाल, थाना प्रभारी कोतवाली बैतूल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / एसी के चेंबर में अंशकालीन महिला संघ की अध्यक्ष ने खुद पर डाला पेट्रोल,आत्मदाह का किया प्रयास

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

27 वर्षों से मरीजों को पोषण दे रहा अंकुरित आहार परिवार

patrika news
बेतुल

दान की उपेक्षा या सिस्टम की लापरवाही? कबाड़ में पड़ी आरओ मशीन बनी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल

betul news
बेतुल

ठेकेदार की लेटलतीफी से लटका गंज अंडरब्रिज का काम, भारी वाहनों पर प्रतिबंध 30 जनवरी तक बढ़ा

betul news
बेतुल

ठेकेदार द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर मेंढा-वर्धा जल योजनों के टेंडर निरस्त

betul news
बेतुल

ग्रीन सिटी में मिला दुर्लभ प्रजाति का उल्लू

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.