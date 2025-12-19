त्रिवेणी महारुद्र यज्ञ, आज 73वें यजमान का लॉटरी पद्धति से चयन

रतलाम. हर हर महादेव के जयकारों के साथ शुक्रवार को भगवान भोले शंकर की रथयात्रा त्रिवेणी तट पर धूमधाम से निकाली। सनातन धर्म महारुद्र समिति की ओर से आयोजित यज्ञ के लिए 500 रुपए की रसीद कटवाकर श्रद्धालु 73वें महारुद्र यज्ञ के यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते है, इसके लिए लॉटरी पद्धति से यजमान का चयन किया जाता है। रसीद शनिवार को दोपहर तक यज्ञशाला के समीप काटी जाएगी।



त्रिवेणी तट पर 72वें महारुद्र यज्ञ में सुबह यजमानों ने आहुतियां दी, दोपहर में बैंडबाजों की धून पर निकली रथयात्रा में महिलाएं गरबा रास करते हुए चल रही थी। धर्मालुजन भजनों की स्वर लहरियों के साथ रथयात्रा मेला परिसर से होती हुई क्षेत्रपाल भैरव नाथ के मंदिर पहुंची। शनिवार को गंगाजल यात्रा निकलेगी।