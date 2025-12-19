21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन जारी, करणी सेना का महासंग्राम 21 को, बोरिया-बिस्तर लेकर पहुंचेंगे समर्थक

बता दें कि हरदा में 21 दिसंबर को करणी सेना का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन क्रांति न्याय यात्रा का आयोजन कर रही है। मामले में जीवन सिंह शेरपुर ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि सर्व समाज को लेकर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। हरदा प्रशासन ने पूर्व में हुए विरोध के दौरान जब छात्रावास में घुसकर बेसहारा लोगों के साथ मारपीट की थी, तब से ही यह मामला विवादों में चल रहा है। इस आंदोलन में जो मांगे हैं वह सभी समाज को लेकर जोड़ी गई हैं। इसमें ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिससे कि किसी का अहित हो। अगर शासन प्रशासन हमारी मांगे मान लेता है तो यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। वरना भूख हड़ताल का यह आंदोलन 21 दिसंबर के बाद भी लगातार जारी रहेगा। इसमें भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है।