सीएम ने कहा आने वाले समय में रतलाम को और भी बड़ी योजनाएं देंगे

मंत्री काश्यप ने मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रतलाम को यह सौगात बिना मांगे मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रतलाम के प्रति मुख्यमंत्री का कितना लगाव है। रतलाम के लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री भी रतलाम के ही है। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री की ही है। उनका यह दृष्टिकोण बड़े बदलाव का आधार बनेगा। कल मुख्यमंत्री ने देर रात विधानसभा में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए मप्र के विकास की महत्वाकांक्षी अवधारणा को रेखांकित किया, जो कि बदलते मध्य प्रदेश की नई परिकल्पना है। इस आयोजन में रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जब परिवार का मुखिया इतनी चिंता करने वाला है, तो पं. दीनदयाल उपाध्याय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में सफलता मिलना निश्चित है।