एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा

अचानक आए इस इस्तीफे ने रतलाम जिले के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। वैसे तो गेहलोत के इस्तीफे को लेकर पार्टी में कलेह से जोड़कर चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे निजी कारण बताए हैं।