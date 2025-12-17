एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा

हर्षविजय गेहलोत ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा (Photo Source- Harshvijay Gehlot)
Harshvijay Gehlot Resign : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणाओं का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रतलाम जिले से कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक और मौजूदा जिला अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
अचानक आए इस इस्तीफे ने रतलाम जिले के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। वैसे तो गेहलोत के इस्तीफे को लेकर पार्टी में कलेह से जोड़कर चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे निजी कारण बताए हैं।
हर्षविजय गेहलोत की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिए इस्तीफे में कहा है कि, पारिवारिक दायित्व और विधानसभा क्षेत्र के दायित्वों के चलते जिला अध्यक्ष पद के दायित्व को पूर्ण रूपेणु नहीं कर पा रहा हूं। दोनों कारणों के चलते जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं।
