यूरिया, बदली टोकन व्यवस्था शहर में दौड़ते रहे ‘अन्नदाता’

रतलाम. यूरिया की कमी के चलते किसानों के साथ ही प्रशासनिक अमला भी दिन-रात मशक्कत कर रहा हैं। किसान अलसुबह दोपहर के बाद शाम तक शहर में दौड़ भाग कर रहा है, प्रशासनिक अमला भी जैसे भी किसान परेशान न हो ओर यूरिया मिले की व्यवस्था में लगा हुआ हैं। नकद वितरण केंद्रों रात न गुजार इसके लिए प्रशासनिक अमले दिन में तहसील कार्यालय में टोकन की व्यवस्था की, लेकिन पहले दिन किसान टोकन के बाद खाद के लिए भटकता रहा। तहसील कार्यालय से दोपहर में 350 किसानों को टोकन वितरण किए गए, दूसरी तरफ शेष बचे किसानों को नकद वितरण केंद्रों से खाद वितरण होता रहा। बुधवार से दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य तहसील कार्यालय में टोकन वितरण की व्यवस्था की गई।



मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे तक 350 किसानों को टोकन वितरण किए। इसमें तीन कलर में टोकन तीन केंद्रों अलग-अलग बांटे गए। इसके बाद केंद्र बंद करने पर भी करीब 90-100 किसान टोकन से वंचित रह गए थे जो नाराज होकर कलेक्टोरेट पहुंचें, कुछ किसानों ने टोकन वितरण केंद्र बढ़ाने की मांग की। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर की समझाइश के बाद यहां से किसानों की सूचि बनाकर निजी खाचरौद रोड स्थित दो दुकानों पर खाद के लिए पहुंचाया गया। जहां कृषि अधिकारी केएस वसुनिया, बीसी डोडियार और प्रशासनिक कर्मचारियों की मौजूदगी में लाइन लगाकर देर शाम तक प्रति किसान को दो-दो बोरी यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा था।