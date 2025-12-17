एमपी में यहां लगता 25 लाख लोगों का मेला, 80 दिन पहले से ही शुुरु हो गई तैयारियां

Karila Mela Ashoknagar- मध्यप्रदेश में यूं तो अनेक भव्य मेले लगते हैं लेकिन अशोकनगर के करीला मेले की बात ही कुछ और है। जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां जानकी माता मंदिर करीला धाम में लगने वाले इस मेले में करीबन 25 लाख लोग आ जुटते हैं। मेला रंगपंचमी पर लगता है जहां लव-कुश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। करीला धाम का मेला, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राई नृत्य के लिए भी जाना जाता है। यहां हजारों की संख्या में नृत्यांगनाएं मशालों की रोशनी में नृत्य करती हैं। करीला मेले की ख्याति और भव्यता को देखते इस बार प्रशासन अभी अलर्ट हो गया है। यहां आनेवाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 80 दिन पहले से ही तैयारियां शुरु कर दी गई हैं।