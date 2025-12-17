सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, 3 की दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में मंगलवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शवों को रात में ही पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था।



दरअसल, पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी अंतर्गत ताला मार्ग पर खैरा मोड़ के पास करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। जिसमें मृतकों की पहचान रेहान अंसारी (17) पिता वकील अंसारी कैम्प उमरिया , सलमान खान (23)पिता रहमान नौरोजाबाद और इमरान (18) पिता इंतिहान बड़ेरी के निवासी रूप में की गई है। 5 लोग कार में सवार थे, तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य का इलाज जारी है।



जानकारी के अनुसार, कार सवार युवक दावत खाकर अपने घर जा रहे थे कि इतने में ताला घूमने का प्लान बन गया। इसी दौरान कार बेकाबू होकर सड़क से तीस मीटर दूर जाकर पलटी और फिर नीचे गिर गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार सवारों में एक युवक गाड़ी मिस्त्री का काम सीख रहा था।



घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा किस वजह से हुआ? इसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं।