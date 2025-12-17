17 दिसंबर 2025,

बुधवार

उमरिया

सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, 3 की दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया में हुए एक भीषण हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। साथ ही दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Himanshu Singh

Dec 17, 2025

umaria news

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में मंगलवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शवों को रात में ही पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था।

दरअसल, पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी अंतर्गत ताला मार्ग पर खैरा मोड़ के पास करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। जिसमें मृतकों की पहचान रेहान अंसारी (17) पिता वकील अंसारी कैम्प उमरिया , सलमान खान (23)पिता रहमान नौरोजाबाद और इमरान (18) पिता इंतिहान बड़ेरी के निवासी रूप में की गई है। 5 लोग कार में सवार थे, तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य का इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, कार सवार युवक दावत खाकर अपने घर जा रहे थे कि इतने में ताला घूमने का प्लान बन गया। इसी दौरान कार बेकाबू होकर सड़क से तीस मीटर दूर जाकर पलटी और फिर नीचे गिर गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार सवारों में एक युवक गाड़ी मिस्त्री का काम सीख रहा था।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा किस वजह से हुआ? इसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं।

इधर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। माता-पिता सदमे में हैं। परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि उसने भविष्य के कई सपने संजोए थे, जो कि एक झटके में ही टूट गए।

हालांकि, हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

Published on:

17 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, 3 की दर्दनाक मौत

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

