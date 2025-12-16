अधिकारियों ने नहीं दी सही जानकारी, कमिश्नर ने कलेक्टर को दिया दस दिन का वेतन काटने का निर्देश



बैठक में बताया गया कि जिले में 3205 ऐसे बच्चे थे जो शिक्षा से वंचित थे, जिसमें से 210 बच्चों को दाखिला स्कूल में कराया गया है जिस पर कमिश्नर ने कलेक्टर को सतत मानीटरिंग करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शहरी विकास अभिकरण अंतर्गत पीएम स्व निधि, वाटरशेड 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, कायाकल्प योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पोर्टल में प्राप्त 5329 आवेदनों में से 1152 आवेदनों पर अनुमोदन कलेक्टर उमरिया व्दारा दिया गया है। शेष बचे आवेदनों पर सर्वे कराने के निर्देश कमिश्नर ने दिए। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैकों को प्रेषित होने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उसे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाए ताकि आम जनों को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह वाटर शेड अमृत 2.0 के कार्य की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने भी कहा।