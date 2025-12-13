13 दिसंबर 2025,

शनिवार

उमरिया

ओलिव होटल और रिसोर्ट में अमानक कॉर्न फ्लोर का हो रहा था उपयोग, गरीबों का नमक भी मिला

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम ने बांधवगढ़ स्थित दो रिसोर्ट में की जांच, जब्त किए गए कॉर्न फ्लोर के नमूने

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 13, 2025

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम ने बांधवगढ़ स्थित दो रिसोर्ट में की जांच, जब्त किए गए कॉर्न फ्लोर के नमूने

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम ने बांधवगढ़ स्थित दो रिसोर्ट में की जांच, जब्त किए गए कॉर्न फ्लोर के नमूने

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम द्वारा बांधवगढ़ स्थित रिसोर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान ओलिव होटल एवं रिसोर्ट में किचन की जांच के दौरान चाईनीज खाद्य पदार्थ बनाने में अखाद्य कॉर्न फ्लोर का उपयोग होना पाया गया। इसका उपयोग कपड़ों को कलफ करने में किया जाता है। ऐसी अखाद्य कॉर्न फ्लोर के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा होने की संभावना है।


मौके से कॉर्न फ़्लोर के नमूने जब्त किए गए। इसी तरह जांच के दौरान किचन के फ्रिज में कॉकरोच चलते पाए गए, जिस पर संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा एक अन्य रिसोर्ट धरोहर कोठी की जांच की गई। यहां छत्तीसगढ सरकार द्वारा गरीबों को वितरित किए जाने वाला नि:शुल्क नमक अमृत उपयोग करते पाया। नमक के 32 पैकेट मौके से ज़ब्त किए गए। संचालक के पास एफएसएसएआई का लाइसेंस भी नहीं पाया गए।

संचालक जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वह छोटे खाद्य कारोबारकर्ता के लिए होता है। कार्रवाई के दौरान मैनेजर अमित शुक्ला द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर उनको काट दिया गया एव कार्रवाई में असहयोग किया गया। संचालक जयवर्धन कुरोथे एव मैनेजर अमित शुक्ला के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

13 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / ओलिव होटल और रिसोर्ट में अमानक कॉर्न फ्लोर का हो रहा था उपयोग, गरीबों का नमक भी मिला

