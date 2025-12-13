ओलिव होटल और रिसोर्ट में अमानक कॉर्न फ्लोर का हो रहा था उपयोग, गरीबों का नमक भी मिला

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम द्वारा बांधवगढ़ स्थित रिसोर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान ओलिव होटल एवं रिसोर्ट में किचन की जांच के दौरान चाईनीज खाद्य पदार्थ बनाने में अखाद्य कॉर्न फ्लोर का उपयोग होना पाया गया। इसका उपयोग कपड़ों को कलफ करने में किया जाता है। ऐसी अखाद्य कॉर्न फ्लोर के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा होने की संभावना है।