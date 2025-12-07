कलेक्टर ने कहा- जमा ऋण अनुपात में सुधार के लिए बड़े उद्योगों को आकर्षित करना जरूरी



बैठक में बताया गया कि जिले का जमा ऋण अनुपात 34.44 प्रतिशत है जो भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम बेंचमार्क 40 प्रतिशत से कम है। इसके सुधार के लिए कलेक्टर ने जिला में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। बड़े ऋण कि ओर ध्यान देने एवं सरकार कि महत्वाकांक्षी योजना को बैंक अविलम्ब स्वीकृत कर वितरण करने निर्देशित किया। विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों को बैंक अविलम्ब स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई करें। विभाग लक्ष्य के विरुद्ध 150 प्रतिशत प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि बैंको द्वारा 5405 आरआरसी प्रकरण दर्ज है जिसमें कुल 63.37 करोड़ की राशि है।

वसूली के लिए तहसीलदारों से मांग पत्र जारी कराने सभी बैंकर्स को तहसीलदार से संपर्क करने निर्देशित किया। वार्षिक साख योजना अंतर्गत बैंकों ने दूसरी तिमाही में 58.50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसमें जिले के बैंकों द्वारा 58 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र में वित्तपोषण किया गया है। सबसे ज्यादा एनपीए इसी स्कीम में है, सबसे ज्यादा जिला सहकारी बैंक का 64 प्रतिशत एनपीए है।