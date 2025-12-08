8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

मतदाताओं के घर-घर जाकर भराया फार्म, तय समय पर पूरा किया डिजिटलाइजेशन

प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में स्थान प्राप्त करने पर बीएलओ सहित पूरी टीम का किया गया सम्मान

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 08, 2025

प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में स्थान प्राप्त करने पर बीएलओ सहित पूरी टीम का किया गया सम्मान

प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में स्थान प्राप्त करने पर बीएलओ सहित पूरी टीम का किया गया सम्मान

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में जिले में 4 नवंबर से 4 दिसम्बर तक एसआईआर का कार्य संपन्न किया गया। निर्धारित समय सीमा के पूर्व कार्य करते हुए उमरिया जिला प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में शामिल हुआ, जो जि़ले के लिए गौरव की बात है। उक्त आशय के विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने शासकीय कॉलरी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।


उन्होंने कहा कि समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल का मार्गदर्शन मिलता रहा, एसआईआर कार्य में गति लाने के लिए सभी ने टीम भावना के साथ काम किया, जिसका परिणाम रहा कि यह उपलब्धि हासिल हो सकी है।


उन्होंने अपेक्षा की इसी तरह आगे भी टीम भावना के साथ काम करते हुए जिले के नाम रोशन करते रहेंगे। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि एसआईआर कार्य कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बीएलओ द्वारा घर घर सम्पर्क किया गया।
मतदाताओं से सम्पर्क कर उनका फार्म भरवाया गया एवं डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया ने कहा कि एस आई आर कार्य की प्रगति के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जहां से हर दो घंटे में प्रगति की रिपोर्ट ली जाती थी, जिस मतदान केंद्र में एस आई आर कार्य की गति धीमी होती थी, तो वहाँ के बी एल ओ से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को सुना जाता था तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता था।


कार्यक्रम में ईआरओ मानपुर हरनीत कौर कलसी, एईआरओ नौरोजाबाद अभयानंद शर्मा ने भी एसआईआर कार्य के सम्बंध अपने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन सहित अन्य अधिकारियों ने ईआरओ 90 मानपुर हरनीत कौर कलसी, 89 बांधवगढ़ कमलेशराम नीरज, एईआरओ बांधवगढ़ दिलीप सोनी को सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करने पर, नायब तहसीलदार सतीश सोनी को मतदान केंद्रों की सतत मॉनीटरिंग एवं अपडेशन करने पर शाल श्रीफल से सम्मानित किया।


इनको किया गया सम्मानित


एसआईआर में 100 प्रतिशत प्रगति वाले 89 बांधवगढ़ अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 208 उमरपानी के बीएलओ नत्थू लाल कोल, मतदान केंद्र 206 सहिजना के बीएलओ राजेन्द्र कडोकर, मतदान केंद्र 109 भरौला के बीएलओ लक्ष्मण गडारी, मतदान केंद्र 116 कछरवार की बीएलओ ज्योति सोनी, मतदान केंद्र 197 के बीएलओ शिव कुमार सिंह, मतदान 141 उमरिया की बीएलओ शुभा श्रीवास्तव एवं उनकी टीम का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इसी प्रकार 90 मानपुर के मतदान केंद्र 203 ख़ुसरवाह के बी एल ओ रामदीन यादव, मतदान केन्द्र भरौली के बी एल ओ दिलीप त्रिपाठी, मतदान केन्द्र 153 पिपरीटोला के बी एल ओ विनोद सिंह, मतदान केंद्र 186 कछियाटोला के बी एल ओ जगन सिंह, मतदान केंद्र 60 बरदौहा के बी एल ओ सुरेंद्र सिंह एवं मतदान केंद्र 148 रक्शा के बी एल ओ संग्राम सिंह एवं उनकी टीम को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री आपरेटरों को भी सम्मानित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 04:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / मतदाताओं के घर-घर जाकर भराया फार्म, तय समय पर पूरा किया डिजिटलाइजेशन

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कलेक्टर ने कहा- जमा ऋण अनुपात में सुधार के लिए बड़े उद्योगों को आकर्षित करना जरूरी

कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक संपन्न, जमा ऋण अनुपात 34.44 प्रतिशत
उमरिया

मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने जैव विविधता बनाए रखना जरूरी

विश्व मृदा दिवस पर मुदरिया शासकीय स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन, मिट्टी के संरक्षण के लिए लोगों जागरूक करना उद्देश्य
उमरिया

आपकी सजगता और जानकारी ही एड्स से बचाव है, स्वयं के साथ लोगों को भी करें जागरूक

पाली महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह का समापन, आयोजित की गईं विभिन्न गतिविधियां
उमरिया

निम्न स्तर की सामग्री से बनाया जा रहा था भोजन, फूड ऑफिसर ने तत्काल हटवाई

राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिना टेंडर के दिया गया भोजन व्यवस्था का काम, खिलाडिय़ों के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की व्यवस्था बनाई गई है
उमरिया

हमें मन को स्थिर और संतुलित रखना सिखाती है श्रीमद्भगवत गीता

गीता महोत्सव पर शासकीय बालक कॉलरी स्कूल में गीता के 15वें अध्याय का किया गया वाचन
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.