मतदाताओं के घर-घर जाकर भराया फार्म, तय समय पर पूरा किया डिजिटलाइजेशन



एसआईआर में 100 प्रतिशत प्रगति वाले 89 बांधवगढ़ अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 208 उमरपानी के बीएलओ नत्थू लाल कोल, मतदान केंद्र 206 सहिजना के बीएलओ राजेन्द्र कडोकर, मतदान केंद्र 109 भरौला के बीएलओ लक्ष्मण गडारी, मतदान केंद्र 116 कछरवार की बीएलओ ज्योति सोनी, मतदान केंद्र 197 के बीएलओ शिव कुमार सिंह, मतदान 141 उमरिया की बीएलओ शुभा श्रीवास्तव एवं उनकी टीम का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इसी प्रकार 90 मानपुर के मतदान केंद्र 203 ख़ुसरवाह के बी एल ओ रामदीन यादव, मतदान केन्द्र भरौली के बी एल ओ दिलीप त्रिपाठी, मतदान केन्द्र 153 पिपरीटोला के बी एल ओ विनोद सिंह, मतदान केंद्र 186 कछियाटोला के बी एल ओ जगन सिंह, मतदान केंद्र 60 बरदौहा के बी एल ओ सुरेंद्र सिंह एवं मतदान केंद्र 148 रक्शा के बी एल ओ संग्राम सिंह एवं उनकी टीम को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री आपरेटरों को भी सम्मानित किया गया।