मतदाताओं के घर-घर जाकर भराया फार्म, तय समय पर पूरा किया डिजिटलाइजेशन

प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में स्थान प्राप्त करने पर बीएलओ सहित पूरी टीम का किया गया सम्मान
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में जिले में 4 नवंबर से 4 दिसम्बर तक एसआईआर का कार्य संपन्न किया गया। निर्धारित समय सीमा के पूर्व कार्य करते हुए उमरिया जिला प्रदेश के प्रथम 10 जिलों में शामिल हुआ, जो जि़ले के लिए गौरव की बात है। उक्त आशय के विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने शासकीय कॉलरी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल का मार्गदर्शन मिलता रहा, एसआईआर कार्य में गति लाने के लिए सभी ने टीम भावना के साथ काम किया, जिसका परिणाम रहा कि यह उपलब्धि हासिल हो सकी है।
उन्होंने अपेक्षा की इसी तरह आगे भी टीम भावना के साथ काम करते हुए जिले के नाम रोशन करते रहेंगे। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि एसआईआर कार्य कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बीएलओ द्वारा घर घर सम्पर्क किया गया।
मतदाताओं से सम्पर्क कर उनका फार्म भरवाया गया एवं डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया ने कहा कि एस आई आर कार्य की प्रगति के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जहां से हर दो घंटे में प्रगति की रिपोर्ट ली जाती थी, जिस मतदान केंद्र में एस आई आर कार्य की गति धीमी होती थी, तो वहाँ के बी एल ओ से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को सुना जाता था तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता था।
कार्यक्रम में ईआरओ मानपुर हरनीत कौर कलसी, एईआरओ नौरोजाबाद अभयानंद शर्मा ने भी एसआईआर कार्य के सम्बंध अपने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन सहित अन्य अधिकारियों ने ईआरओ 90 मानपुर हरनीत कौर कलसी, 89 बांधवगढ़ कमलेशराम नीरज, एईआरओ बांधवगढ़ दिलीप सोनी को सर्वाधिक डिजिटाइजेशन करने पर, नायब तहसीलदार सतीश सोनी को मतदान केंद्रों की सतत मॉनीटरिंग एवं अपडेशन करने पर शाल श्रीफल से सम्मानित किया।
एसआईआर में 100 प्रतिशत प्रगति वाले 89 बांधवगढ़ अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 208 उमरपानी के बीएलओ नत्थू लाल कोल, मतदान केंद्र 206 सहिजना के बीएलओ राजेन्द्र कडोकर, मतदान केंद्र 109 भरौला के बीएलओ लक्ष्मण गडारी, मतदान केंद्र 116 कछरवार की बीएलओ ज्योति सोनी, मतदान केंद्र 197 के बीएलओ शिव कुमार सिंह, मतदान 141 उमरिया की बीएलओ शुभा श्रीवास्तव एवं उनकी टीम का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इसी प्रकार 90 मानपुर के मतदान केंद्र 203 ख़ुसरवाह के बी एल ओ रामदीन यादव, मतदान केन्द्र भरौली के बी एल ओ दिलीप त्रिपाठी, मतदान केन्द्र 153 पिपरीटोला के बी एल ओ विनोद सिंह, मतदान केंद्र 186 कछियाटोला के बी एल ओ जगन सिंह, मतदान केंद्र 60 बरदौहा के बी एल ओ सुरेंद्र सिंह एवं मतदान केंद्र 148 रक्शा के बी एल ओ संग्राम सिंह एवं उनकी टीम को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री आपरेटरों को भी सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग