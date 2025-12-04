4 दिसंबर 2025,

उमरिया

आपकी सजगता और जानकारी ही एड्स से बचाव है, स्वयं के साथ लोगों को भी करें जागरूक

पाली महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह का समापन, आयोजित की गईं विभिन्न गतिविधियां

उमरिया

Ayazuddin Siddiqui

Dec 04, 2025

पाली महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह का समापन, आयोजित की गईं विभिन्न गतिविधियां

पाली महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह का समापन, आयोजित की गईं विभिन्न गतिविधियां

शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में राष्ट्रीय सेवा योजना रेड रिबन क्लब के अंतर्गत 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक एड्स जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्राचार्य हरलाल अहिरवार ने 25 नवंबर को किया था, एड्स जागरूकता सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। 1 दिसंबर को इसका समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में प्राचार्य ने कहा कि एड्स के प्रति जागरूकता एवं बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। डॉ मनीषा अग्रवाल ने बताया कि एड्स के लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत जांच कराना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी डॉ शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी पॉजिटिव होना चाहिए। मंच संचालन की जि़म्मेदारी संभाल रहे अंग्रेजी विभाग के डॉ मंसूर अली ने कहा कि आत्म संयम और आत्म नियंत्रण से इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर अनुभव श्रीवास्तव, डॉ जेपीएस चौहान, डॉ नरेश शुक्ला, डॉ ऋतु सेन, डॉ अनुपमा द्विवेदी, डॉ त्रिभुवन गिरि, बालेंद्र यादव, डॉ जयंती प्यासी, डॉ शिवराज सिंह एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।


युवा पीढ़ी का जागरूक और संवेदनशील होना जरूरी


प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रणविजय प्रताप सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उमरिया में रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के साझा तत्वावधान से विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अरविंद शाह बरकड़े सहप्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं जिला संगठक (एन एस एस) ने किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. विमला देवी मरावी ने कहा कि एड्स से समाज को मुक्त करने के लिए युवा पीढ़ी का जागरूक और संवेदनशील होना जरूरी है। समाज की सबसे सशक्त इकाई युवा होता है और उसका स्वास्थ्य उसकी जागरूकता पर निर्भर करता है। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. पीडी रावत ने बताया कि युवाओं को चाहिए कि वह किसी भी निर्णय का चयन करने से पहले सोचें, समझें और फिर क्रियान्वयन करें। शकील मंसूरी ने कहा कि एड्स के लक्षण, इलाज की प्रक्रिया, एड्स से बचाव के लिए ध्यान रखने वाले जरूरी कदम के बारे मे बताया। एनएसएस अधिनायक शिवांश सिंह सेंगर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में एनएसएस अधिनायक शिवांश सिंह सेंगर, सह अधिनायक ओम तिवारी और समस्त स्वयंसेवकों का योगदान रहा।


जिला चिकित्सालय से निकाली गई जागरूकता रैली


विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल उमरिया से एचआईवी के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ डॉ. वीएस चंदेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉ. के सी सोनी एवं डॉ संदीप सिंह ने विद्यार्थियों को एचआईवी/एड्स के फैलने एवं उसके बचाव के संबंध में जानकारी दी। नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण समिति डॉ मुकुल तिवारी ने जन समुदाय को जागरूक करने की बात कही। इस अवसर पर बीआर राहंगडाले (डीसी), एसपी गुप्ता (डीपीसी), शिवांशु सिंगौर, अनुज रजक, वंदना सिंह, प्रियंका यादव और पैरामेडीकल विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Published on:

04 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / आपकी सजगता और जानकारी ही एड्स से बचाव है, स्वयं के साथ लोगों को भी करें जागरूक

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

