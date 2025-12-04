आपकी सजगता और जानकारी ही एड्स से बचाव है, स्वयं के साथ लोगों को भी करें जागरूक

शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में राष्ट्रीय सेवा योजना रेड रिबन क्लब के अंतर्गत 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक एड्स जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्राचार्य हरलाल अहिरवार ने 25 नवंबर को किया था, एड्स जागरूकता सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। 1 दिसंबर को इसका समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में प्राचार्य ने कहा कि एड्स के प्रति जागरूकता एवं बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। डॉ मनीषा अग्रवाल ने बताया कि एड्स के लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत जांच कराना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी डॉ शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी पॉजिटिव होना चाहिए। मंच संचालन की जि़म्मेदारी संभाल रहे अंग्रेजी विभाग के डॉ मंसूर अली ने कहा कि आत्म संयम और आत्म नियंत्रण से इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर अनुभव श्रीवास्तव, डॉ जेपीएस चौहान, डॉ नरेश शुक्ला, डॉ ऋतु सेन, डॉ अनुपमा द्विवेदी, डॉ त्रिभुवन गिरि, बालेंद्र यादव, डॉ जयंती प्यासी, डॉ शिवराज सिंह एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।