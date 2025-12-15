विद्यार्थियों को वन क्षेत्र में भ्रमण कराकर लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में दी जानकारी



विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, मेढक़ दौड़, बोरा दौड़ एवं सांप -सीढ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के विद्यार्थियों ने बाघ संरक्षण के महत्व को मैं भी बाघ गीत पर नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से बताया। सभी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि सहायक संचालक पनपथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों को बीट बराघाटी के वन क्षेत्र में पाए जाने वाले लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में भ्रमण कराकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई।कार्यक्रम में सहायक संचालक भूरा गायकवाड़ पनपथा, परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा प्रतीक श्रीवास्तव, प्राचार्य नागेंद्र तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल महादेवा तथा शासकीय माध्यमिक शाला छतवा के शिक्षक, वन स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।