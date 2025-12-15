विद्यार्थियों को वन क्षेत्र में भ्रमण कराकर लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में दी जानकारी

छतवा में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ
क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के मार्गदर्शन तथा उप संचालक प्रकाश वर्मा के निर्देशन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया, इको क्लब शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल ताला एवं बांसुरी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से वन परिक्षेत्र पनपथा बफर के पथरहटा सर्कल के ग्राम छतवा में पर्यावरण जागरूकता (प्रकृति की पाठशाला) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शाला छतवा के 20 , शासकीय हाई स्कूल महादेवा के 30 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के 25 विद्यार्थी उपस्थित रहे।
विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, मेढक़ दौड़, बोरा दौड़ एवं सांप -सीढ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला के विद्यार्थियों ने बाघ संरक्षण के महत्व को मैं भी बाघ गीत पर नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से बताया। सभी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि सहायक संचालक पनपथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों को बीट बराघाटी के वन क्षेत्र में पाए जाने वाले लकड़ी के जीवाश्म के संबंध में भ्रमण कराकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई।कार्यक्रम में सहायक संचालक भूरा गायकवाड़ पनपथा, परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा प्रतीक श्रीवास्तव, प्राचार्य नागेंद्र तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताला, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल महादेवा तथा शासकीय माध्यमिक शाला छतवा के शिक्षक, वन स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
