दुकान बंद कर घर लौट रहे बाइक सवारों को कार चालक ने मारी टक्कर, दो लोग घायल

कछरवार रोड पर रविवार देर रात हुआ हादसा, दोनों घायलों को जिला अस्पताल उमरिया में कराया गया भर्ती
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कछरवार रोड पर रविवार देर रात हुए सडक़ हादसे में ग्राम कछरवार निवासी व्यापारी महाजन सेन एवं उनके भाई भगवान दास सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई उमरिया में अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। जब वे कछरा टोला के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई सडक़ पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल उमरिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पास के एक नाले में जा फंसी, जबकि इसमें सवार लोग फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कछरवार रोड पर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
