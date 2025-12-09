दुकान बंद कर घर लौट रहे बाइक सवारों को कार चालक ने मारी टक्कर, दो लोग घायल



स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल उमरिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पास के एक नाले में जा फंसी, जबकि इसमें सवार लोग फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कछरवार रोड पर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।