परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी में सुधार और लंबित रिजल्ट शीघ्र जारी कराने एनएसयूआई ने की मांग



इन दोनों ही विश्वविद्यालयों की लापरवाही से जिले के हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। एनएसयूआई ने कलेक्टर को बताया कि परिणामों में हुई गड़बडिय़ों के कारण छात्रों में भारी तनाव है। कई छात्रों के उच्च शिक्षा प्रवेश, पदोन्नति प्रवेश प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने मांग की कि कलेक्टर संबंधित विश्वविद्यालयों से तत्काल पत्राचार करते हुए परिणाम सुधार की प्रक्रिया तेजी से कराएं। इस अवसर पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, बांधवगढ़ विधानसभा अध्यक्ष आकाश द्विवेदी, उमरिया ब्लाक अध्यक्ष अम्बर शुक्ला, कॉलेज अध्यक्ष ओम तिवारी, कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष अनुज वर्मा, शीतला प्रताप कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, उमरिया ब्लाक उपाध्यक्ष कृष्णा रजक, सचिव राजा कोल, कॉलेज महासचिव आंचल चौधरी एवं महाविद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे।