परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी में सुधार और लंबित रिजल्ट शीघ्र जारी कराने एनएसयूआई ने की मांग

कलेक्टर व कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन, गड़बडिय़ो के कारण भारी तनाव में हैं महाविद्यालयों के विद्यार्थी
जिले के समस्त महाविद्यालयों में जारी हुए परीक्षा परिणामों में भारी अनियमितताओं और छात्रों के बड़े स्तर पर फेल/रिजल्ट रोके जाने की समस्या को लेकर एनएसयूआई जिला उमरिया ने कलेक्टर एवं प्राचार्य शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में जिले के सभी महाविद्यालयों के छात्रों के परिणामों की समीक्षा कर सुधार व लंबित परिणामों के शीघ्र प्रकाशन की मांग की गई। एनएसयूआई द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल द्वारा घोषित बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के परिणामों में बड़ी संख्या में छात्रों के परिणाम शून्य दर्शाए गए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से संबद्ध महाविद्यालयों के नतीजे अब तक घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि छात्रों से वचन पत्र लेकर परीक्षाएं दिलाई गई थीं।
इन दोनों ही विश्वविद्यालयों की लापरवाही से जिले के हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। एनएसयूआई ने कलेक्टर को बताया कि परिणामों में हुई गड़बडिय़ों के कारण छात्रों में भारी तनाव है। कई छात्रों के उच्च शिक्षा प्रवेश, पदोन्नति प्रवेश प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने मांग की कि कलेक्टर संबंधित विश्वविद्यालयों से तत्काल पत्राचार करते हुए परिणाम सुधार की प्रक्रिया तेजी से कराएं। इस अवसर पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, बांधवगढ़ विधानसभा अध्यक्ष आकाश द्विवेदी, उमरिया ब्लाक अध्यक्ष अम्बर शुक्ला, कॉलेज अध्यक्ष ओम तिवारी, कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष अनुज वर्मा, शीतला प्रताप कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, उमरिया ब्लाक उपाध्यक्ष कृष्णा रजक, सचिव राजा कोल, कॉलेज महासचिव आंचल चौधरी एवं महाविद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे।
