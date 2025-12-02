हमें मन को स्थिर और संतुलित रखना सिखाती है श्रीमद्भगवत गीता



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता से निष्ठा पूर्वक अपने कर्मपथ पर दृढ होकर चलने की अभिप्रेरणा मिलती है। महायुध्द के दौरान अर्जुन के गहन संशयों और जिज्ञासाओं से उपजे प्रश्नों के समाधान स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के त्रिगत संयोग से सनातन के आधारभूत चिंतन की भूमि तैयार की है जो आज भी और आने वाली पीढिय़ों को भी अपने आलोक से उर्जस्वित करती रहेगी। कलेक्टर धरणेंन्द्र कुमार जैन ने कहा कि श्रीमद्भागवतगीता भारतीय मनीषा के दर्शन और चिंतन का मूल आधार है जो सदकर्म के माध्ययम से मनुष्य को अपने मे ही दिव्यता का अनुभव करा देती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसुतोष अग्रवाल ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता समस्त मानव समाज को स्व धर्म का आत्मक बोध देती है। यह कर्तव्य पथ की ओर प्रशस्तस करती है।