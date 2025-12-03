निम्न स्तर की सामग्री से बनाया जा रहा था भोजन, फूड ऑफिसर ने तत्काल हटवाई



राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान आयोजक मंडल की मनमानी से भाजपा नेताओं में भारी नाराजगी देखी गई। बाद में कलेक्टर की पहल पर भाजपा नेता माने तब जाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। दरअसल आयोजक मंडल के ऊपर पूर्व से ही पक्षपात और भाजपा नेताओं की उपेक्षा करने के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 दिसंबर को राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना था, इस दौरान जब भाजपा नेता अमर सहित स्टेडियम पहुंचे तब उन्हें उतना सम्मान और तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद भाजपा नेता कार्यक्रम स्थल से निकल गए। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन आगे आकर नेताओं से बातचीत की तब नेतागण वापस मंच पर लौटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथलेश पयासी ने बताया कि अक्टूबर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान भी आयोजक मंडल द्वारा भाजपा नेताओं की उपेक्षा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में भी भाजपा के किसी बड़े नेता या मंत्री को नहीं बुलाया गया जबकि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर का है। वहीं जिले में दोनों विधायक और सांसद भाजपा पार्टी से हैं।