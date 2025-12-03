Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

निम्न स्तर की सामग्री से बनाया जा रहा था भोजन, फूड ऑफिसर ने तत्काल हटवाई

राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिना टेंडर के दिया गया भोजन व्यवस्था का काम, खिलाडिय़ों के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की व्यवस्था बनाई गई है

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 03, 2025

राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिना टेंडर के दिया गया भोजन व्यवस्था का काम, खिलाडिय़ों के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की व्यवस्था बनाई गई है

राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिना टेंडर के दिया गया भोजन व्यवस्था का काम, खिलाडिय़ों के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की व्यवस्था बनाई गई है

जिले में आयोजित राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता में बाहर से आए खिलाडिय़ों के लिए बहुत ही निम्न दर्जे की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंची टीमों की लोढ़ा स्थित क्रीड़ा परिसर में ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। खिलाडिय़ों को यहां पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी मेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। मेस द्वारा निम्न स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।


सोमवार को स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ फूड अधिकारी के निरीक्षण में यह बात सामने आई है। उन्होंने मेस संचालक को नमक, तेल, सूजी, मूंगफली सहित अन्य सामग्री को तत्काल हटाने और अच्छी क्वालिटी की सामग्री उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।


प्रतियोगिता में देशभर के अलग-अलग प्रदेशों से आए लगभग 700 खिलाडिय़ों के लिए 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक को भोजन सहित तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। सिर्फ भोजन व्यवस्था में करीब 15 लाख से ज्यादा का व्यय होना है। ऐसे में आयोजक मंडल द्वारा भोजन व्यवस्था के लिए बगैर टेंडर जबलपुर से मेस को काम दे दिया है। जबकि शासन के नियमानुसार एक लाख से ज्यादा के कार्य बगैर टेंडर नहीं कराए जा सकते। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आरएस मरावी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता आप सलीम से बात कर लीजिए। जिले में इतने बड़ा आयोजन गर्व की बात है, लेकिन व्यवस्थाओं की वजह से किरकिरी भी हो रही है।


आयोजक मंडल की मनमानी से भाजपा नेताओं में दिखी नाराजगी


राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान आयोजक मंडल की मनमानी से भाजपा नेताओं में भारी नाराजगी देखी गई। बाद में कलेक्टर की पहल पर भाजपा नेता माने तब जाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। दरअसल आयोजक मंडल के ऊपर पूर्व से ही पक्षपात और भाजपा नेताओं की उपेक्षा करने के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 दिसंबर को राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना था, इस दौरान जब भाजपा नेता अमर सहित स्टेडियम पहुंचे तब उन्हें उतना सम्मान और तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद भाजपा नेता कार्यक्रम स्थल से निकल गए। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन आगे आकर नेताओं से बातचीत की तब नेतागण वापस मंच पर लौटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथलेश पयासी ने बताया कि अक्टूबर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान भी आयोजक मंडल द्वारा भाजपा नेताओं की उपेक्षा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में भी भाजपा के किसी बड़े नेता या मंत्री को नहीं बुलाया गया जबकि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर का है। वहीं जिले में दोनों विधायक और सांसद भाजपा पार्टी से हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / निम्न स्तर की सामग्री से बनाया जा रहा था भोजन, फूड ऑफिसर ने तत्काल हटवाई

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हमें मन को स्थिर और संतुलित रखना सिखाती है श्रीमद्भगवत गीता

गीता महोत्सव पर शासकीय बालक कॉलरी स्कूल में गीता के 15वें अध्याय का किया गया वाचन
उमरिया

मानपुर विकासखंड के सरमनिया में बनेगा हैलीपैड, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

दो स्थलों का कलेक्टर और एसपी ने किया अवलोकन, पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है हेलीपैड निर्माण
उमरिया

6 उपयंत्रियों को नोटिस जारी कर सीइओ ने कहा- कारण बताओ लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं हुआ कार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना की सीइओ ने की समीक्षा, जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई बैठक
उमरिया

शावकों के साथ बाघिन ने गांव में जमाया डेरा, किसानों ने बंद कर दी खेती किसानी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव पनपथा और पतौर परिक्षेत्र का मामला, बाघिन के खौफ से खेत खलिहान नहीं जा रहे किसान
उमरिया

स्वास्थ्य विभाग की नब्ज टटोलने दिल्ली से पहुंची टीम, गर्भवती महिलाओं का लिया फीडबैक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली के दल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षक के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.