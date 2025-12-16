16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रतलाम

#Ratlam में पुलिस का नवाचार, अब नेताजी आरोप लगाकर नहीं कर पाएंगे हंगामा

रतलाम में बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर काम कर रही यातायात पुलिस

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 16, 2025

ratlam news

रतलाम में पुलिस ने नवाचार किया

रतलाम। रतलाम में पुलिस ने नवाचार किया है। इस नवाचार से आमजन खुश तो अक्सर छोटी-छोटी बात पर हंगामा करने वाले नेताजी परेशान हो गए है। असल में रतलाम में यातायात पुलिस ने बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप नहीं लगा पा रहा है। इसके अलावा चालान बनाने के दौरान सामने वाले पक्ष की तरफ से इसको रोकने के लिए जो दलील दी जा रही है, वो सब कैमरे में कैद हो रही है।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात आनंद स्वरूप सोनी के नेतृत्व में जिले में यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु वाहनों की जांच एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा अब बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग करते हुए वाहनों की जांच का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों के पालन करने के साथ-साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिल रहा है।

यह हो रहा इससे लाभ

- वाहन जांच की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दर्ज हो रहा है।

- पुलिसकर्मियों एवं वाहन चालकों के मध्य होने वाली बातचीत प्रमाणिक रूप से रिकॉर्ड की जा रही है।

- किसी भी प्रकार की अनुचित बहस, विवाद या आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति में तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध रहता है।

- हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीड, ट्रिपल राइडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने जैसे उल्लंघन पर नियंत्रण।

- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी एवं प्रमाणिक कार्यवाही।

- उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की निगरानी एवं समीक्षा में सहायक होते हैं।

सहायता करेगी

यातायात पुलिस द्वारा तकनीक का उपयोग कर निष्पक्ष एवं कानूनसम्मत कार्यवाही एवं मानवीय व्यवहार के साथ सख्त अनुपालन द्वारा नागरिकों में विश्वास एवं सहयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह व्यवस्था न केवल आम नागरिकों के विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने में सहायता करेगी।

- अमित कुमार, एसपी रतलाम

नागरिकों से अपील

आम नागरिकों से अपील करते है कि यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें तथा पुलिस कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।

- आनंद स्वरूप सोनी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात विभाग

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में पुलिस का नवाचार, अब नेताजी आरोप लगाकर नहीं कर पाएंगे हंगामा

