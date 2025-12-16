Ratlam में पुलिस का नवाचार, अब नेताजी आरोप लगाकर नहीं कर पाएंगे हंगामा

रतलाम। रतलाम में पुलिस ने नवाचार किया है। इस नवाचार से आमजन खुश तो अक्सर छोटी-छोटी बात पर हंगामा करने वाले नेताजी परेशान हो गए है। असल में रतलाम में यातायात पुलिस ने बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप नहीं लगा पा रहा है। इसके अलावा चालान बनाने के दौरान सामने वाले पक्ष की तरफ से इसको रोकने के लिए जो दलील दी जा रही है, वो सब कैमरे में कैद हो रही है।