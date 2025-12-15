यूरिया साल की तुलना, अब तक साढ़े 6 हजार मीट्रिक टन अधिक वितरण

रतलाम. जिले में यूरिया को लेकर नकद वितरण केंद्रों पर भीड़ लग रही हैं। शहर के तीनों वितरण केंद्रों पर किसान टोकन के लिए और ग्रामीण अंचल में भी लाइन लगा रहे हैं, कहीं-कहीं तो सुबह से शाम और रात केंद्रों पर गुजारने को मजबूर हैं। विभागीय आंकड़ों के हिसाब से इस साल की तुलना में इस साल अब तक जिले साढ़े 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया अधिक वितरण किया जा चुका हैं, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही हैं। जिस हिसाब से यूरिया का उपयोग किया जा रहा हैं, इसका सीधा असर खेत की मिट्टी पर पड़ेगा, वह कठोर होकर आने वाले समय में उत्पादन भी प्रभावित हो सकता हैं।

किसानों की माने इस साल बारिश पर्याप्त मात्रा में होने से चना और लहसुन का रकबा कम होकर गेहूं का बढ़ा हैं। इस कारण भी यूरिया की मांग अधिक हैं। जिले में 3 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी फसल की बोवनी हो रही हैं। इसमें गेहूं, चना, सरसो, अलसी, मसूर, मटर, लहसुन-प्याज की खेती की जा रही हैं। जिले में गेहूं की 1 लाख 75 हजार हेक्टर क्षेत्र में बोवनी होना हैं। रिंगनिया के किसान जयप्रकाश पाटीदार ने बताया कि शुरुआत के दो पानी में यूरिया का उपयोग किया जाता हैं, जिससे अच्छी फ्रुटिंग हो जाए, एक बीघा में एक बोरी का उपयोग करते हैं। इस साल गेहूं का रकबा अधिक हैं, चने उमलने की बीमारी का कारण कम लगा हैं। पिछले साल से लहसुन भी कम हैं। बारिश अधिक होने से जहां नहीं लगते थे वहां भी गेहूं लग रहे हैं।