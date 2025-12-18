अजमेर में एंटीक खजाने पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, हाथी दांत से लेकर राजसी दौर के सिक्के बरामद

जानकारी के अनुसार गुरूवार तड़के आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम ने हाथीभाटा में रहने वाले गिरिराज सोनी के मकान पर मुखबीर की सूचना के आधार पर दबिश दी। तलाशी के दौरान ऐसे ऐतिहासिक और प्रतिबंधित सामान मिले, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत आंकी जा रही है। बरामद वस्तुओं में हाथी दांत के टुकड़े, शिल्पकारी वाली मूर्तियां, प्राचीन हथियार व राजसी काल के सिक्के शामिल हैं, जो प्रथमदृष्टया पुरातात्विक महत्व के बताए जा रहे हैं। कार्रवाई में अलवरगेट थानाप्रभारी नरेन्द्रसिंह जाखड़, स्पेशल टीम के एएसआई सतपाल सिंह, सुमेर सिंह समेत तमाम जाब्ता मौजूद था।