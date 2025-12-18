18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अजमेर

देर रात : चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधकी

परबतपुरा बायपास पर खालसा पेट्रोल पम्प के सामने हादसा, चालक-परिचालक झुलसे

अजमेर

image

Manish Singh

Dec 18, 2025

देर रात: चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधका

परबतपुरा बायपास पर खालसा पेट्रोल पम्प के पास पलटे ट्रेलर में लगी आग। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). परबतपुरा बायपास पर बुधवार देर रात एक आरओबी से उतर रहा तेज रफ्तार ट्रेलर खालसा पेट्रोल पंप के सामने असंतुलित होकर पलट गया। ट्रेलर के पलटते ही उसकी केबिन धधक उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगी तब तक चालक-परिचालक केबिन से नहीं निकल सके। हादसे में दोनों झुलस गए। आखिर दोनों को बाहर निकालकर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया।

आग पर काबू पाया जनहानि नहीं

बुधवार रात करीब पौने एक बजे ब्यावर से किशनगढ़ की तरफ जा रहा चावल के कट्टों से भरा ट्रेलर परबतपुरा बायपास पर खालसा पेट्रोल पम्प के सामने तेजगति के कारण अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर सड़क किनारे बने नाले की दीवार से टकराया और पलट गया। ट्रक पलटते ही उसकी केबिन में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और केबिन आग के गोले में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय चालक-परिचालक ट्रक की कैबिन में ही मौजूद थे। दोनों को झुलसी अव्यवस्था में बाहर निकाला। जहां से एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया।

चालक-परिचालक का उपचार जारी

सूचना मिलने पर आदर्शनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात को आंशिक रूप से डायवर्ट कर दिया। पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ट्रेलर चालक भीलवाड़ा जहाजपुर निवासी भागचन्द और परिचालक गणेश को भर्ती कराया। जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में आया कि दोनों ट्रेलर लेकर यूपी से गुजरात अहमदाबाद जा रहे थे।

आग पर काबू पाया जनहानि नहीं

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। यहां बायपास स्थित आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका। इसी दौरान किसी राहगीर ने दुर्घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैडकांस्टेबल जगराम मीणा ने बताया कि नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।

टायर फटने के बाद लगी आग

जानकारी अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर वाले की दीवार से टकराने के बाद सर्विस लेन पर जाकर पलट गया। नाले की दीवार पर मौजूद लोहे की एंगल से टकराने से ना केवल ट्रेलर का टायर फट गया बल्कि रगड़ से आग लग भड़क गई। दमकल कर्मियों ने टायर में लगी आग पर बामुश्किल काबू पाया।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / देर रात : चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधकी

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

