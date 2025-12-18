देर रात : चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधकी

बुधवार रात करीब पौने एक बजे ब्यावर से किशनगढ़ की तरफ जा रहा चावल के कट्टों से भरा ट्रेलर परबतपुरा बायपास पर खालसा पेट्रोल पम्प के सामने तेजगति के कारण अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर सड़क किनारे बने नाले की दीवार से टकराया और पलट गया। ट्रक पलटते ही उसकी केबिन में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और केबिन आग के गोले में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय चालक-परिचालक ट्रक की कैबिन में ही मौजूद थे। दोनों को झुलसी अव्यवस्था में बाहर निकाला। जहां से एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया।