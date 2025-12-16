राजस्थान में ‘सोने की खान’ में चोरी…’ब्लैकआउट’ का फायदा उठाकर शातिरों ने अंजाम दी वारदात

पुलिस के अनुसार देवनारायण मंदिर के सामने ‘सोने की खान अजमेर’ नामक शोरूम है। संचालक भागचंद नागा शोरूम पहुंचे तो ताले टूटे मिले और काउंटर व शो-केस से ज्वैलरी गायब थी। पीड़ित के अनुसार चोर डमी पर लगी गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी ले गए, जबकि शो-केस की ऊपरी रैक व काउंटर के नीचे रखी ज्वैलरी को छुआ तक नहीं। वहीं खुले में रखे करीब 2 लाख रुपए सुरक्षित रहे। हालांकि बंद गल्ला तोड़कर उसमें रखी 5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली गई।