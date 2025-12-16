16 दिसंबर 2025,

अजमेर

राजस्थान में 'सोने की खान' में चोरी…'ब्लैकआउट' का फायदा उठाकर शातिरों ने अंजाम दी वारदात

अजमेर शहर के गौरव पथ पर स्थित एक गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर करीब 50 लाख रुपए की ज्वैलरी और 5 लाख रुपए नकद चुरा ले गए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 16, 2025

Ajmer Robbery Case

फोटो पत्रिका

अजमेर। अजमेर शहर के गौरव पथ पर स्थित एक गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर करीब 50 लाख रुपए की ज्वैलरी और 5 लाख रुपए नकद चुरा ले गए। वारदात के दौरान इलाके में करीब डेढ़ घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद थे और चोर आसानी से फरार हो गए। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई है।

पुलिस के अनुसार देवनारायण मंदिर के सामने 'सोने की खान अजमेर' नामक शोरूम है। संचालक भागचंद नागा शोरूम पहुंचे तो ताले टूटे मिले और काउंटर व शो-केस से ज्वैलरी गायब थी। पीड़ित के अनुसार चोर डमी पर लगी गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी ले गए, जबकि शो-केस की ऊपरी रैक व काउंटर के नीचे रखी ज्वैलरी को छुआ तक नहीं। वहीं खुले में रखे करीब 2 लाख रुपए सुरक्षित रहे। हालांकि बंद गल्ला तोड़कर उसमें रखी 5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली गई।

सीसीटीवी में दो संदिग्ध आए नजर

भागचन्द ने बताया कि वह बड़े भाई राकेश चौधरी के साथ शोरूम का संचालन करते हैं। जयपुर में भी उनकी एक ब्रांच है। रविवार रात करीब साढ़े 9 बजे वह शोरूम बंद कर घर चले गए थे। सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि बिजली गुल होने से पहले पास की दुकान के सीसीटीवी में शोरूम के पास दो संदिग्ध युवक बैठे नजर आए हैं।

अंधेरे का फायदा उठाया

प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि चोर गिरोह ने इलाके में बिजली गुल होने का फायदा उठाया। अंधेरे का लाभ लेकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। गिरोह ने शोरूम के सामने शटर के ऊपर लगी लाइटों की रोशनी कम करने के उद्देश्य से पास की चाय की थड़ी पर लगा स्टीकर उतारकर लाइट पर चिपका दिया, ताकि बिजली आने पर अचानक तेज रोशनी ना हो सके।

132 केवी में आया था फॉल्ट

जांच में सामने आया कि रात करीब साढ़े 12 बजे कोटड़ा फीडर की 132 केवी लाइन में फॉल्ट से सप्लाई बाधित हुई थी। टाटा पावर के अनुसार यह सामान्य तकनीकी फॉल्ट था, जिसका चोरी की घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है।

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

