अजमेर

देर रात : अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

आईटीआई के सामने हादसा, दोपहिया सवार दोस्त उछलकर गिरे, एक गंभीर घायल, आदर्शनगर थाना पुलिस कर रही है पड़ताल

अजमेर

image

Manish Singh

Dec 18, 2025

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

सड़क दुर्घटना में घायल नीव शर्मा का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार करते चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). माखुपुरा क्षेत्र में बुधवार रात को आईटीआई के सामने मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दोपहिया वाहन पर सवार दो युवक सड़क पर उछलकर गिर पड़े। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर घायल हो गया।

आदर्शनगर थाना पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में माखुपुरा बड़गांव निवासी जय जांगिड़ की मौके पर मौत हो गई जबकि उसके दोस्त चंद्रवरदाई नगर निवासी नीव शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तत्काल जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

अज्ञात वाहन की तलाश

पड़ताल में आया कि जय जांगिड़ व नीव दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और बुधवार रात को किसी काम से शहर की ओर आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार वाहन चालक का सुराग लगाया जा सके। हादसे की खबर फैलते ही युवकों के दोस्त व परिचित बड़ी संख्या में जेएलएन अस्पताल पहुंच गए।

18 Dec 2025 02:56 am

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

