देर रात : अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

पड़ताल में आया कि जय जांगिड़ व नीव दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और बुधवार रात को किसी काम से शहर की ओर आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार वाहन चालक का सुराग लगाया जा सके। हादसे की खबर फैलते ही युवकों के दोस्त व परिचित बड़ी संख्या में जेएलएन अस्पताल पहुंच गए।