‘वसुंधरा राजे ने मुझे पार्टी से निकाला और टिकट भी काटा था, ‘धंधा’ करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे लोग’ बोले किरोड़ीलाल मीणा

मंत्री मीणा ने अपने राजनीतिक सफर के उतार-चढ़ाव साझा करते हुए बताया कि एक समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और उनका टिकट भी काट दिया गया था। उन्होंने कहा, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने चप्पे-चप्पे पर सेना और आसमान में ड्रोन तैनात कर दिए थे, लेकिन दौसा की जनता ने मुझे रिकॉर्ड मतों से निर्दलीय सांसद बनाया। मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दी थी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज वे और वसुंधरा राजे फिर से एक ही पार्टी (भाजपा) में साथ हैं।