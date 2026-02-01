2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान में 2 विदेशी टूरिस्ट ने चिपकाए ऐसे ‘संदिग्ध’ पोस्टर, अलर्ट हुई CID, भारत छोड़ने का दिया आदेश

पुष्कर में टूरिस्ट वीजा पर रह रहे दो ब्रिटिश नागरिकों की ओर से वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर दोनों को लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Feb 02, 2026

Suspicious poster, Suspicious poster in Pushkar, Foreign national, Foreign national in Pushkar, British tourist in Pushkar, Order to leave the country, Ajmer News, Pushkar News, संदिग्ध पोस्टर, पुष्कर में संदिग्ध पोस्टर, विदेशी नागरिक, पुष्कर में विदेशी नागरिक, पुष्कर में ब्रिटिश टूरिस्ट, देश छोड़ने का आदेश, अजमेर न्यूज, पुष्कर न्यूज

एआई तस्वीर

अजमेर। पुष्कर कस्बे में टूरिस्ट वीजा पर रह रहे दो ब्रिटिश नागरिकों द्वारा वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वीजा शर्तों के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर सीआईडी (विशेष शाखा) एवं विदेशी पंजीकरण कार्यालय की ओर से दोनों विदेशी नागरिकों को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी कर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि यूके सिटीजन लुईस गैब्रियल और उसकी महिला मित्र डी अनुएशी एम्मा क्रिस्टीन टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और 16 दिसंबर को पुष्कर पहुंचकर इमली मोहल्ला स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। मीणा ने बताया कि 21 जनवरी को पुष्कर में 2-3 स्थानों पर फिलिस्तीन समर्थित और इजरायल विरोधी छोटे-छोटे स्टीकर लगाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर सीआईडी यूनिट पुष्कर के स्टाफ ने तत्काल स्टीकर हटवाने की कार्रवाई की।

विदेशी नागरिकों की पहचान

मीणा ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी यूनिट ने जिला पुलिस की मदद से स्टीकर हटाने की कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि ये स्टीकर टूरिस्ट वीजा पर रह रहे उक्त ब्रिटिश नागरिकों द्वारा लगाए गए थे। एएसपी राजेश मीणा ने बताया कि टूरिस्ट वीजा पर रहते हुए किसी अन्य देश के पक्ष या विरोध में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना वीजा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट में कार्रवाई

उन्होंने बताया कि वीजा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विदेशी नागरिकों के खिलाफ इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत 2 फरवरी को दोनों विदेशी नागरिकों को लीव इंडिया नोटिस जारी कर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए।

निगरानी जारी, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मीणा ने बताया कि विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वीजा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर डिपोर्ट करने के साथ-साथ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि पुष्कर में इजरायल का धार्मिक स्थल बेदखबाद स्थित है, जिसके चलते यहां बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक भी आते रहते हैं।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत मामले में बड़ा खुलासा, आश्रम से मिटा दिए गए सबूत, जानिए नई परेशानी
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa poison, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, who is Sadhvi Prem Baisa, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की हत्या, साध्वी प्रेम बाईसा जहर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा कौन है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में 2 विदेशी टूरिस्ट ने चिपकाए ऐसे ‘संदिग्ध’ पोस्टर, अलर्ट हुई CID, भारत छोड़ने का दिया आदेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चना उत्पादन में बढ़ी अजमेर की चमक,MSP पर नहीं हो पाती पूरी खरीद, किसान खुले बाजार में बेचने को मजबूर

कृषि उपज मंडी में चने की बिकवाली, पत्रिका फोटो
अजमेर

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बता दिया केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला, पेपर लीक पर कही बड़ी बात

Deputy CM Diya Kumari
अजमेर

‘वसुंधरा राजे ने मुझे पार्टी से निकाला और टिकट भी काटा था, व्यापार करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे लोग’ बोले किरोड़ीलाल मीणा

Minister KirodiLal Meena
अजमेर

Union Budget 2026: 10 लाख नौकरियों समेत कंटेंट क्रिएशन के लिए बजट में बड़ी घोषणा, जानें राजस्थान के युवाओं को क्या-क्या मिला लाभ?

अजमेर

नकली खाद-बीज बेचने वाले जाएंगे जेल, 20 लाख तक जुर्माना और 10 साल की सजा! मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान

कैबिनेट मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा, पत्रिका फोटो
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.