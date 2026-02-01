राजस्थान में 2 विदेशी टूरिस्ट ने चिपकाए ऐसे ‘संदिग्ध’ पोस्टर, अलर्ट हुई CID, भारत छोड़ने का दिया आदेश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि यूके सिटीजन लुईस गैब्रियल और उसकी महिला मित्र डी अनुएशी एम्मा क्रिस्टीन टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और 16 दिसंबर को पुष्कर पहुंचकर इमली मोहल्ला स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। मीणा ने बताया कि 21 जनवरी को पुष्कर में 2-3 स्थानों पर फिलिस्तीन समर्थित और इजरायल विरोधी छोटे-छोटे स्टीकर लगाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर सीआईडी यूनिट पुष्कर के स्टाफ ने तत्काल स्टीकर हटवाने की कार्रवाई की।