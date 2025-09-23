पुष्कर रिसोर्ट की रेव पार्टी में अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप, चरस-गांजे के साथ इस हाल में मिले 55 युवक

Police Raid In Rave Party Of Pushkar: विदेशी एवं देशी पर्यटकों का सीजन शुरू होने के साथ ही पुष्कर एवं आसपास के होटल रिसार्ट में रेव पार्टियां शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर रविवार रात करीब सवा दस बजे पुलिस ने बूढा पुष्कर नेडलिया रोड पर संस्कार गार्डन के सामने एक रिसॉर्ट में आयोजित की जा रही रेव पार्टी पर रेड मारी। आयोजक सहित 55 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को नशे की आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। इसे जब्त कर अज्ञात युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पीसांगन थानाधिकारी को सौंपी गई।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को बूढा पुष्कर रोड पर लाला फार्म में रेव पार्टी आयोजन की सूचना मिली। इस पर पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ समय पार्टी रोककर पुन: शुरू कर दी गई। इसके बाद रात सवा दस बजे किशनगढ के सीओ आईपीएस अजय सिंह ने करीब तीस जनों की टीम के साथ मौके पर दबिश दी।
डीजे के तेज संगीत पर युवा झूमते मिले। पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया। विदेशी पर्यटकों एवं करीब सौ से अधिक बाहरी युवक इधर-उधर भागते नजर आए। पुलिस ने डीजे बंद करवाकर पार्टी रुकवा दी। मौके से आयोजक भव्य व्यास एवं अन्य प्रदेशों से आए युवकाें सहित 55 जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।
पुलिस जांच के दौरान रिसॉर्ट के अंदर ग्राउण्ड में टेंट व टेबलों के पास प्लास्टिक की पारदर्शी जिपरनुमा दो थैलियां दिखाई दी। एक में 6.10 ग्राम चरस तथा दूसरी थैली में 0.69 ग्राम गांजा पाया गया, जो जब्त कर लिया। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
अजमेर के भव्य व्यास ने लाला रिसॉर्ट में डांस पार्टी आयोजन करने के लिए 18 सितंबर को उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर अनुमति मांगी थी। उपखंड अधिकारी ने थानाधिकारी को पत्र लिखकर रिपोर्ट तलब की। थानाधिकारी ने 20 सितंबर को धार्मिक नगरी में संगीत और डांस पार्टी आयोजन की अनुमति नहीं देने की रिपाेर्ट उपखंड कार्यालय को भेजी। बताया जाता है कि रिपोर्ट मिलने से पहले 18 सितंबर को ही पार्टी आयोजन की अनुमति दे दी गई।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर लाला रिसॉर्ट में रविवार की रात रेव पार्टी में दबिश देकर नशे का आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है।
पुष्कर के नेडलिया रोड पर लाला रिसार्ट में पार्टी आयोजक भव्य व्यास ने ठेकेदार पूरणलाल रेगर से एक दिन के लिए साठ हजार रुपए किराए पर रिसॉर्ट लिया था। इसका नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित एक लिखित एग्रीमेन्ट भी किया गया था।