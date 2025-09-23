Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

पुष्कर रिसोर्ट की रेव पार्टी में अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप, चरस-गांजे के साथ इस हाल में मिले 55 युवक

Rave Party In Pushkar Resort: आयोजक सहित 55 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को नशे की आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है।

अजमेर

Akshita Deora

Sep 23, 2025

रेव पार्टी में गिरफ्तार युवक (फोटो: पत्रिका)

Police Raid In Rave Party Of Pushkar: विदेशी एवं देशी पर्यटकों का सीजन शुरू होने के साथ ही पुष्कर एवं आसपास के होटल रिसार्ट में रेव पार्टियां शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर रविवार रात करीब सवा दस बजे पुलिस ने बूढा पुष्कर नेडलिया रोड पर संस्कार गार्डन के सामने एक रिसॉर्ट में आयोजित की जा रही रेव पार्टी पर रेड मारी। आयोजक सहित 55 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को नशे की आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। इसे जब्त कर अज्ञात युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पीसांगन थानाधिकारी को सौंपी गई।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को बूढा पुष्कर रोड पर लाला फार्म में रेव पार्टी आयोजन की सूचना मिली। इस पर पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ समय पार्टी रोककर पुन: शुरू कर दी गई। इसके बाद रात सवा दस बजे किशनगढ के सीओ आईपीएस अजय सिंह ने करीब तीस जनों की टीम के साथ मौके पर दबिश दी।

डीजे के तेज संगीत पर युवा झूमते मिले। पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया। विदेशी पर्यटकों एवं करीब सौ से अधिक बाहरी युवक इधर-उधर भागते नजर आए। पुलिस ने डीजे बंद करवाकर पार्टी रुकवा दी। मौके से आयोजक भव्य व्यास एवं अन्य प्रदेशों से आए युवकाें सहित 55 जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।

एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस जांच के दौरान रिसॉर्ट के अंदर ग्राउण्ड में टेंट व टेबलों के पास प्लास्टिक की पारदर्शी जिपरनुमा दो थैलियां दिखाई दी। एक में 6.10 ग्राम चरस तथा दूसरी थैली में 0.69 ग्राम गांजा पाया गया, जो जब्त कर लिया। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

रिसोर्ट और इनसेट में पार्टी आयोजक भव्य व्यास (फोटो: पत्रिका)

पुलिस की पाबंदी दरकिनार, उपखंड अधिकारी ने दी अनुमति

अजमेर के भव्य व्यास ने लाला रिसॉर्ट में डांस पार्टी आयोजन करने के लिए 18 सितंबर को उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर अनुमति मांगी थी। उपखंड अधिकारी ने थानाधिकारी को पत्र लिखकर रिपोर्ट तलब की। थानाधिकारी ने 20 सितंबर को धार्मिक नगरी में संगीत और डांस पार्टी आयोजन की अनुमति नहीं देने की रिपाेर्ट उपखंड कार्यालय को भेजी। बताया जाता है कि रिपोर्ट मिलने से पहले 18 सितंबर को ही पार्टी आयोजन की अनुमति दे दी गई।

इनका कहना है…

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर लाला रिसॉर्ट में रविवार की रात रेव पार्टी में दबिश देकर नशे का आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है।

  • अजय सिंह, सीओ किशनगढ आईपीएस।

60,000 रुपए किराए पर लिया था रेसॉर्ट

पुष्कर के नेडलिया रोड पर लाला रिसार्ट में पार्टी आयोजक भव्य व्यास ने ठेकेदार पूरणलाल रेगर से एक दिन के लिए साठ हजार रुपए किराए पर रिसॉर्ट लिया था। इसका नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित एक लिखित एग्रीमेन्ट भी किया गया था।

23 Sept 2025 08:52 am

