पुष्कर रिसोर्ट की रेव पार्टी में अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप, चरस-गांजे के साथ इस हाल में मिले 55 युवक

Police Raid In Rave Party Of Pushkar: विदेशी एवं देशी पर्यटकों का सीजन शुरू होने के साथ ही पुष्कर एवं आसपास के होटल रिसार्ट में रेव पार्टियां शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर रविवार रात करीब सवा दस बजे पुलिस ने बूढा पुष्कर नेडलिया रोड पर संस्कार गार्डन के सामने एक रिसॉर्ट में आयोजित की जा रही रेव पार्टी पर रेड मारी। आयोजक सहित 55 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को नशे की आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। इसे जब्त कर अज्ञात युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पीसांगन थानाधिकारी को सौंपी गई।