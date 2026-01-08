8 जनवरी 2026,

अजमेर

इंजीनियरिंग छात्र पर धारदार हथियारों से हमला, सिर में आए 14 टांके

चाय की दुकान पर वारदात, आदर्शनगर थाने में मुकदमा दर्ज

अजमेर

image

Manish Singh

Jan 08, 2026

इंजीनियरिंग छात्र पर धारदार हथियारों से हमला, सिर में आए 14 टांके

इंजीनियरिंग छात्र पर धारदार हथियारों से हमला, सिर में आए 14 टांके

अजमेर(Ajmer News). आदर्शनगर थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र पर धारदार हथियारों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सीकर जिले के चेनपुरा निवासी विकास चौधरी(18) ने रिपोर्ट दी कि वह मदार क्षेत्र में रहकर बडलिया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का छात्र है। उसने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 5 जनवरी दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त सुनील आंवला, विवेक शर्मा और मगराज माचरा के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार 6–7 युवक वहां पहुंचे। उनके हाथों में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड व सरिए थे। आरोप है कि युवकों ने अचानक उस पर व उसके साथियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

बेहोश होने के बाद भी मारते रहे

पीडि़त विकास ने बताया कि हमले में उसके सिर पर गम्भीर चोटें आईं। वह वारदात में बेहोश हो गया। आरोप है कि बेहोशी की हालत में भी आरोपियों ने उस पर हमला जारी रखा गया। बाद में उसके दोस्त उसे गांधीनगर मदार स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसके सिर में करीब 14 टांके लगाए गए। पीड़ित विकास चौधरी ने रिपोर्ट में हर्ष रावत, वंश शर्मा, अमन रावत, परवेज खान, विष्णु गुर्जर और कुमार शानु सहित अन्य पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाए है।

Published on:

08 Jan 2026 03:05 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / इंजीनियरिंग छात्र पर धारदार हथियारों से हमला, सिर में आए 14 टांके

