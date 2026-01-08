इंजीनियरिंग छात्र पर धारदार हथियारों से हमला, सिर में आए 14 टांके

पुलिस के अनुसार पीड़ित सीकर जिले के चेनपुरा निवासी विकास चौधरी(18) ने रिपोर्ट दी कि वह मदार क्षेत्र में रहकर बडलिया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का छात्र है। उसने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 5 जनवरी दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त सुनील आंवला, विवेक शर्मा और मगराज माचरा के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार 6–7 युवक वहां पहुंचे। उनके हाथों में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड व सरिए थे। आरोप है कि युवकों ने अचानक उस पर व उसके साथियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।