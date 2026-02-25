PM Modi Rally: राजस्थान में पीएम मोदी की सभा से पहले हाईटेक पार्किंग प्लान, पहली बार QR कोड से तय होगी बसों की एंट्री

जयपुर रोड से लगती सहारा लौंड पर पार्किंग विकसित की जा रही है। जहां जयपुर की तरफ से आने वाले करीब 8 जिलों के वाहन खड़े होंगे। दूसरी बड़ी पार्किंग कायड़ विश्राम स्थली में क्रिकेट मैदान से लगते हुए तैयार की गई है। जहां नागौर रूट की बसें रहेंगी। कायड़ रोड, हेलीपेड के पीछे, परिवहन कार्यालय के पास बड़े स्तर पर पार्किंग स्थल विकसित किया जा रहा है। जहां अजमेर और ब्यावर मार्ग के वाहनों को खड़ा किया जाएगा।