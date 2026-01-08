युवक पर रंजिशन जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दरगाह खादिम मोहल्ला चारहट मस्जिद के पास कुदरत मंजिल निवासी सैयद जुनैद बालीवाला(37), सैयद नवेद बालीवाला(23), चिरागची मोहल्ला डुंगरपाड़ा वासिल मंजिल निवासी फाकीर चिश्ती(19) और देशवाली मोहल्ला ख्वाजा चौक तमकीन हाउस निवासी सैयद हसनेन अहमद चिश्ती(20) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।एसपी ने दी थी चेतावनीमामले में पीडित पक्ष ने 6 जनवरी को एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। मामले में एसपी ने दरगाह थाना पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन दिन की मोहलत दी थी। पुलिस ने एसपी की चेतावनी के बाद दूसरे दिन ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।