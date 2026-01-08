युवक पर रंजिशन जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार

युवक पर रंजिशन जानलेवा हमले के गिरफ्तार चार आरोपी
अजमेर(Ajmer News). पन्नीग्रान चौक में खादिम समुदाय के युवक पर घात लगाकर जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को दरगाह थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमाण्ड पर सौंपा गया। पीडि़त परिवार द्वारा एसपी से गुहार लगाने पर थाना पुलिस को तीन दिन में आरोपियों की गरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे।
पुलिस ने दरगाह खादिम मोहल्ला चारहट मस्जिद के पास कुदरत मंजिल निवासी सैयद जुनैद बालीवाला(37), सैयद नवेद बालीवाला(23), चिरागची मोहल्ला डुंगरपाड़ा वासिल मंजिल निवासी फाकीर चिश्ती(19) और देशवाली मोहल्ला ख्वाजा चौक तमकीन हाउस निवासी सैयद हसनेन अहमद चिश्ती(20) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।एसपी ने दी थी चेतावनीमामले में पीडित पक्ष ने 6 जनवरी को एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। मामले में एसपी ने दरगाह थाना पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन दिन की मोहलत दी थी। पुलिस ने एसपी की चेतावनी के बाद दूसरे दिन ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गत 30 दिसम्बर को पन्नीग्रान चौक मोहम्मदी गेस्ट हाउस के सामने घात लगाकर खड़े 4-5 युवकों ने पुरानी रंजिश में खादिम सैय्यद तालिब हुसैन चिश्ती पर जानलेवा हमला कर दिया। बेसबॉल के डंडे, सरिए से हुए हमले में तालिब हुसैन गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। उसके पैर, हाथ, सिर में गम्भीर चोटें आई। जेएलएन अस्पताल में तालिब हुसैन के पर्चा बयान के आधार पर थाना पुलिस ने इकबाल बालीवाला, जुनेद बालीवाला, नबील व उसके बेटे अरबाज बालीवाला समेत अन्य के खिलाफ पीडि़त की रिपोर्ट पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कियया था।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग