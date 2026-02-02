नकली खाद-बीज बेचने वाले जाएंगे जेल, 20 लाख तक जुर्माना और 10 साल की सजा! मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान

Cabinet Minister Kirodi Lal Meena: अजमेर में एक समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आजकल की राजनीति तो धंधा हो गई है। लोग धंधा करने के लिए राजनीति में आ गए है। मैंने कृषि मंत्री के रूप में काम करके दिखाया है। किशनगढ़ सहित राजस्थान के कई जिलों में छापे मारकर नकली बीज व खाद बनाने वालों को पकड़ कर कार्रवाई की। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान देश में एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो व्यापारी, किसानों को नकली खाद, बीज, पेस्टीसाइड व दवा देगा, उसको 10 से 20 लाख रुपए का जुर्माना व 10 साल की सजा होगी।