डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बता दिया केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला, पेपर लीक पर कही बड़ी बात

-कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि: राजस्थान के लिए पूंजीगत व्यय के आउटले में 12% से अधिक की वृद्धि हुई है।

-देश का प्रभावी Capex 17.1 लाख करोड़ (GDP का 4.4%) तय किया गया है, जो बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, हाइवे और लॉजिस्टिक्स को नई ऊंचाई देगा।

-MSME और औद्योगिक विकास: India Semiconductor Mission 2.0 और 'चैंपियन MSME' पहल से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

-10,000 करोड़ रुपए का SME Growth Fund महिला उद्यमियों और छोटे उद्योगों को मजबूती देगा।