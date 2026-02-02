बजट 2026: मेवाड़ को मिली बड़ी सौगात, पर्यटन को मिलेगी उड़ान, सड़क और रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

-हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से मध्य-पश्चिमी और दक्षिणी शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी।

-टियर 2 और 3 शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा वित्तीय फोकस मिलेगा।

-होटल और हॉस्पिटैलिटी शिक्षण संस्थान की स्थापना से स्किल्ड वर्कर मिलेंगे।

-10 हजार पर्यटन गाइडों के लिए स्किलअप प्रोग्राम से रोजगार के अवसर।

-डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड से पर्यटन स्थलों की डिजिटल पहचान मजबूत होगी।

-15 नई सांस्कृतिक, धरोहर साइटों का विकास, जिसमें उदयपुर में भी संभावनाएं हैं।

-एमएसएमई में नई फंडिंग से उदयपुर के छोटे उद्योगों को समर्थन मिलेगा।

-रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती निवेश क्षमता से उदयपुर आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा।

-पर्यटन आधारित नौकरियों के लिए सरकारी योजना का असर उदयपुर तक संभव है।

-लॉजिस्टिक्स सस्ता होने से उदयपुर सहित मेवाड़ के खनन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।