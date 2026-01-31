Influencer Success Story: टाइमपास से ट्रेंडसेटर तक, राजस्थान के लक्ष्य कुमावत ने कंटेंट से ऐसे बदली किस्मत

Lakshy Kumawat Nimbahera: उदयपुर के निम्बाहेड़ा के लक्ष्य कुमावत की कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों, पारिवारिक संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने हुनर के दम पर पहचान बना रहे हैं। सांवरिया सेठ और बाबा महाकाल के प्रति असीम आस्था रखने वाले लक्ष्य ने 12वीं के बाद महज टाइमपास के लिए कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। उस वक्त न कोई बड़ा सपना था और न ही यह अंदाजा कि यही शौक एक दिन उसका प्रोफेशन बन जाएगा।