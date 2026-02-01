कमरे में ले जाकर युवती से बलात्कार, सहेली और उसके साथी पर केस दर्ज

विश्वास पर आकर रात 9 बजे रामलाल की बाइक पर बैठाकर अपने साथ कमरे पर ले गया। रेखा के कमरे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि रामलाल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करने लगा।