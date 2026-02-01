उदयपुर में UDA का हाल बेहाल: 65.3 फीसदी पद खाली, सिर्फ 75 अधिकारी संभाल रहे पूरा सिस्टम

-उपयुक्त (आरएएस) के 4 में से 2 पद रिक्त हैं।

-निदेशक अभियांत्रिकी (मुख्य अभियंता) का एक पद खाली।

-अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद वह भी रिक्त।

-अधिशाषी अभियंता (सिविल) 6 में से 2 पद खाली।

-कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 24 में से सिर्फ 4 पद भरे, 20 खाली।

-कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के सभी 6 पद रिक्त।

-लेखा शाखा में सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी सहित कई पद रिक्त हैं।

-विधि शाखा में वरिष्ठ और कनिष्ठ विधि अधिकारी के कुल 6 पद खाली पड़े हैं।

-नगर नियोजक, उप नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक के भी कई पद रिक्त हैं।